Rettighetshaverne til Paddington saksøker Spitting Image etter podcast-sketsj

Paddington mot Paddington: kampen mellom bjørnene. Det høres kanskje ut som en merkelig vri i filmfranchisen, men det er i stedet den rettssaken vi får se når Paddington-filmprodusenten StudioCanal og rettighetshaverne til Paddington saksøker Spitting Image-produsenten Avalon for fremstillingen av den elskede bjørnen i en episode nylig.

I YouTube-sketsjen ser vi en podkast med prins Harry som vert og en påstått Paddington-bjørn. Paddington ser ut som om han har hatt noen tøffe år i sketsjen, og han holder seg ikke tilbake med å banne, referere til narkotikabruk og i det hele tatt ikke være den barndomshelten han er i hovedfilmene.

Som først rapportert av Deadline, er saksøkerne representert av advokatfirmaet Edwin Coe og har innlevert en klage til High Court med henvisning til opphavsrett og designrettigheter. Dette skjer flere måneder etter at Spitting Image-sketsjen ble sendt, og selv om årsaken til klagen ikke er eksplisitt oppgitt, skal det ikke mye detektivarbeid til for å finne ut av dette, tatt i betraktning hvem saksøkerne saksøker.

