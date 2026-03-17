Rettsavgjørelse gir Ted Gill tilbake ansvaret for Subnautica 2

Den bitre striden rundt Subnautica 2 har tatt en ny vending etter at en domstol i Delaware har bestemt at Krafton må gjeninnsette tidligere administrerende direktør Ted Gill og gi ham tilbake kontrollen over prosjektet.

Gill fikk sparken sammen med flere av studioets grunnleggere i fjor sommer, kort tid før den planlagte Early Access-lanseringen av Subnautica 2. Krafton begrunnet avgjørelsen den gang med at ledelsen hadde misforstått sine plikter og forårsaket forsinkelser. En avgjørelse som Gill og kollegene hans motsatte seg på det sterkeste, og hevdet i stedet at oppsigelsen av dem bare var en måte for Krafton å unngå en massiv bonusutbetaling knyttet til spillets lansering.

Nå har retten i hovedsak dømt til fordel for studioets tidligere ledelse. Ifølge kjennelsen skal Gill få tilbake sin rolle som administrerende direktør med full kontroll, noe som betyr at han igjen vil være den som bestemmer når Subnautica 2 slippes i Early Access. Krafton kan heller ikke hindre ham i å bruke Steam eller andre plattformer i forbindelse med lanseringen.

Dommeren slo også fast at Kraftons tidligere beslutning om å fjerne Gill var ugyldig i den grad den begrenset hans rett til å lede studioet og prosjektet. Samtidig ble tidsrammen for den mye omtalte bonusen - verdt opptil 250 millioner dollar - knyttet til lanseringen av spillet forlenget.

I en uttalelse til Kotaku forklarer Krafton hvordan de motsetter seg avgjørelsen og vurderer sine juridiske alternativer:

"Krafton setter spillerne i hjertet av enhver beslutning, og det vil aldri endre seg. I løpet av de siste månedene har Krafton og Unknown Worlds-teamet jobbet utrettelig for å styrke spillet og forberede det for en Early Access-utgivelse, med et fortsatt fokus på å levere en best mulig opplevelse for Subnautica-samfunnet. Vi ser frem til å sende ut den nylig oppdaterte versjonen så snart som mulig for spillerne.

Selv om vi er uenige i dagens kjennelse, vurderer vi alternativene våre når vi bestemmer veien videre. Dagens kjennelse løser ikke de tidligere ledernes krav om erstatning eller en earnout relatert til Subnautica 2, med ytterligere rettssaker som fortsatt verserer. I mellomtiden forblir Kraftons umiddelbare fokus uendret: å levere det best mulige spillet til Subnauticas fans."

Bakgrunnen for tvisten går helt tilbake til 2021 da Krafton kjøpte Unknown Worlds, og forholdet mellom de to selskapene surnet betydelig under utviklingen av Subnautica 2, noe som til slutt kulminerte i det som har blitt en av de mest høyprofilerte juridiske konfliktene i bransjen de siste årene. Men den konflikten er nå over. Dette betyr også at Subnautica 2 etter all sannsynlighet vil bli utgitt i Early Access mye raskere enn mange kanskje hadde forventet, basert på Gills opprinnelige plan.

