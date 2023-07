Return to Monkey Island lanseres på mobiler senere denne måneden

HQ

Man skulle trodd at fansen ville ha blitt veldig glade for å få en skikkelig ny installasjon i The Secret of Monkey Island -serien, men dessverre så det ikke ut til å være tilfelle.

Det kom massevis av klager på både art direction og historien før spillet i det hele tatt ble lansert, og regissøren (og skaperen av serien) Ron Gilbert sluttet til slutt å snakke om spillet på grunn av alle de giftige kommentarene. Til slutt ble spillet utgitt og leverte heldigvis alt vi kunne ønske oss, og nå er det på tide at flere får glede av denne umiddelbare klassikeren, for Return to Monkey Island kommer til Android og iOS 27. juli.

Sjekk ut traileren for denne bærbare versjonen nedenfor. Husk også at dette ikke er det eneste Monkey Island -relaterte godbiten vi får denne sommeren, for den gratis Sea of Thieves -utvidelsen The Legend of Monkey Island lanseres til PC og Xbox 20. juli. Det er mye å glede seg til for alle pirataspiranter!