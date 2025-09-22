Return to Silent Hill får en skummel filmplakat

HQ

Tidligere i dag presenterte vi vår anmeldelse av Silent Hill f, en tittel vi på mange måter satte pris på, selv om den ikke helt ble den hjemmebanen vi hadde håpet på. Men etter å ha kost oss med både Silent Hill 2 Remake og nå Silent Hill f, er det faktisk enda mer Konami-inspirert grøsser på trappene.

I januar har filmen Return to Silent Hill premiere på kino, en skrekkfilm regissert av Christophe Gans (som også laget Silent Hill -filmen fra 2006). Vi har allerede sett trailere for den, og nå har en ny plakat blitt sluppet.

Sjekk den ut nedenfor, og den 23. januar får vi følge James' reise inn i den illevarslende byen Silent Hill.