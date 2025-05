Return to Silent Hill hevdes å være en "trofast adaptasjon" av Silent Hill 2

HQ

Silent Hill Silent Hill har blitt en svært populær videospillserie igjen etter Bloober Teams flotte nyinnspilling av Silent Hill 2. Etter at Konami i årevis har sittet på franchisen og gjort lite med den, virker fremtiden svært lys for skrekkserien, med nye prosjekter og ideer i arbeid, inkludert Silent Hill f.

For kinogjengere og filmfans er det også gode nyheter at en filmatisering av Silent Hill 2 er under arbeid, kjent som Return to Silent Hill. Den kommer fra regissør Christophe Gans, som skapte live-action-filmatiseringen Silent Hill i 2006, og i en fersk rapport fra Variety får vi vite at filmen har blitt plukket opp for en omfattende kinovisning over hele USA. Det er ikke sagt noe om hvordan eller om det vil være tilfelle for Europa og resten av verden.

Ellers nevnes det at filmen vil være en "trofast adaptasjon" av spillet, og Gans går så langt som å legge til: "'Return to Silent Hill' er en filmatisering skapt av dyp respekt for et ekte mesterverk av et spill, Konamis ikoniske 'Silent Hill 2'. Jeg håper fansen vil glede seg over og bli tilfredsstilt av opplevelsen denne nye filmen har å by på."

Den nøyaktige premieredatoen for Return to Silent Hill er foreløpig ikke nevnt.