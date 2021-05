Du ser på Annonser

Selv om de har gitt oss en rekke utrolig gode spill gjennom sine 25 år er ikke akkurat Housemarque et navn Ola og Kari Nordmann kjenner godt. Studioet selv har sagt at blant annet fokuset på arkadeaktige spill må ta på seg noe av skylden, så finnene bestemte seg for å endre filosofi for fire år siden. Returnal er det første spillet siden den gang, og med all respekt til spill som Super Stardust, Dead Nation, Resogun og de andre perlene på finnene sin CV: Bare kast arkade-filosofien i dass, for dette er uten tvil Housemarque sitt beste spill. Søren heller. Det er 2021s beste spill så langt.

For nærmest alt med Returnal er glimrende, om ikke nær perfeksjon. At disse utviklerne er noen av verdens beste hva gameplay angår har vi visst i over ti år allerede, men nå forstår jeg også hvorfor historien har fått så mye av rampelyset i markedsføringen. Denne mystiske og nysgjerrighetspirrende verdenen tok tak i meg fra første sekund og har ikke sluppet taket selv etter å ha sett rulleteksten gå over skjermen. Kanskje litt merkelig å si når nærmest alt fortelles med detaljer i omgivelsene, lydopptak og beskrivelser av gjenstander, men alle disse gir akkurat nok informasjon til å gi en indikasjon på hva som foregår samtidig som at de er vage nok til at du stadig vil sette spørsmålstegn ved teoriene dine. Topp det hele med noen veldig absurde, tankevekkende og gåsehudskapende sekvenser, så er det klart at finnene kan levere en engasjerende historie også.

Gledelig nok har ikke det nye fokuset på historie gått på bekostning av fantastisk gameplay heller. Du trenger ikke engang å gå en meter før to av tingene som viser spillets kvalitet åpenbarer seg. Returnal er nemlig sammen med Astro's Playroom det som best viser hvordan DualSense-kontrolleren og 3D Tempest-lyd kan ta opplevelsen til helt nye høyder. Her får du innlevelse fra topp til bunn. Å høre hvordan regndråpene slår ned i bakken og bladene rundt meg mens hver dråpe kjennes i fingertuppene får meg stadig til å glemme hva som skjer i den virkelige verden. At det hele skjer i silkemyke 60 bilder i sekundet mens Selene sprinter i både skoger, ørkener og andre omgivelser jeg ikke skal røpe her i meget stor fart skader ikke akkurat heller. Særlig siden det fortsatt klarer å kjøre prikkfritt når skjermen er fylt med et titalls fiender, hundrevis av prosjektiler og omgivelser som sprenges i fillebiter.

Å? Glemte jeg å nevne at dette ikke er en såkalt gå-simulator hvor du bare kan traske rundt i de skummelt atmosfæriske områdene uten å bli forstyrret av noe som helst? Housemarque har kanskje forlatt arkade-sjangeren, men flere av de grunnleggende elementene er uansett fortsatt der. Du vil fortsatt kjempe deg gjennom fiender som ønsker å se om det er mulig å fylle skjermen med flere livsfarlige prosjektiler enn luft. Flesteparten av dem med tentakler som er en kul blanding av nifse og vakre, men der stopper også likhetene. Mengden variasjon mellom de flere dusin ulike fiendetypene er ikke noe annet enn veldig imponerende, og måten de kombineres med hverandre er kremen på kaken. Samtidig som du har tre eller fire ulvelignende skapninger som skyter en rad med hvite kuler langs bakken mot deg kan det som enkelt sagt er en svevende gigantblekksprut fyre av en endeløs spiral av røde spyd gjennom luften mens et mekanisk tårn slenger iskalde bobler som kan fryse både deg og bakken. Noen vil kanskje si at dette høres ut som et mareritt, men av min erfaring blir det mer som en våt drøm når det kombineres med deilig musikk.

Perfekte kontroller og et bredt utvalg av våpen, modifikasjoner og ferdighter kan ta på seg mye av æren for dette. Å se hvodan Selene løper, hopper, bykser og bruker gripekroken til å smyge seg unna og mellom ulike farger og former er så måpefremkallende at man skulle tro det ikke er en selv som spiller. Hver eneste bevegelse du gjør med kontrolleren gjenspeiles lynraskt og flytende på skjermen. Takk Cthulhu for det når du såvidt kommer deg unna en drøss med raketter ved å spurte bak en stein før gripekroken brukes til å skyte deg opp på en plattform for å kutte vakttårnet i fillebiter med sverdet ditt, bykser uskadet gjennom veggen av innkommende lasere mens du lader opp Tachyomatic Carbine-riflen sin eksplosive sekundærfunksjon for å sprenge en gruppe fiender og avslutter det hele med å time omladningen din på ekstremt "Active Reload"-inspirert vis og bruker forbedringene dette gir til å drepe de svære flaggermusene som flyr mot deg. Kjenn hvordan hjertet slår. Skjermbilder gjør ikke dette spillet rettferdig, for du kan være sikker på at tusenvis av Gifer vil forevige disse fantstiske øyeblikkene i flere dager, uker og måneder.

Ja. Måneder. Mange har satt spørsmålstegn ved Returnal sin prislapp, men la meg gjøre det fullstendig klart: her får du både kvalitet og kvantitet. Jeg har brukt over tretti timer, og er fortsatt et godt stykke unna å ha sett alt. Returnal fortsetter å endre seg for hver gang du dør og blir tatt tilbake til romskipet ditt eller gjør fremgang. Ta for eksempel våpnene og modifikasjonene dine. Alt starter ganske ordinært med relativt vanlige pistoler, automatrifler og hagler før du etter hvert finner og får tilgang til mer kreative ting som dermed blir en del av det tilfeldige utvalget av ting som spres utover hvert område. Jo mer du bruker et bestemt våpen, jo flere tilfeldige modifikasjoner (som varmesøkende skudd, høyere skuddfrekvens og gift) og sekundære moduser (alt fra en stor laser til en elektrisk eksplosiv boble som må kjøles ned en del sekunder mellom hver bruk) kan det få også. Hver av disse føles glimrende og unike takket være DualSense-kontrollerens funksjoner og førsteklasses lyddesign. Når vi attpåtil kan få forbedringer til romdrakten og spesielle ressurser bringes den allerede fremragende gjenspillingsverdien til himmels.

Den enkleste måten å forbedre drakten på kalles "Artifacts". Disse vil utelukkende gi deg fordeler som kortere nedkjølingstid for våpenet ditt sin sekundærmodus, la deg gjøre mer skade på fiender når noe feiler drakten, redde deg fra å måtte starte på nytt om du dør ved å gjenopplive deg en gang og utrolig mange andre ting. La du merke til den delen om at noe feiler drakten? Det skyldes at planeten Atropos har enkelte ting romdrakten din virkelig ikke liker. Denne mørke kraften har festet seg til enkelte kister og gjenstander du finner rundt omkring. Velger du å plukke opp disse er det en sjanse for at noe kortslutter på drakten og dermed vil føre til ulemper. Disse kan være at nedkjølingen tar lenger tid, at du gjør mindre skade om du står i ro, ikke kan plukke opp bedre våpen, at fiender skyter prosjektiler tilbake mot deg hver gang de skades og veldig mange andre ting. Desto bedre gjenstanden du plukker opp er, desto høyere er sjansen for at drakten kortslutter. Dermed blir det hele tiden en risikovurdering. Kanskje må du bare ta sjansen på å plukke opp den helbredende steinen siden helsenivået ditt er veldig lavt. Pulsen stopper hver eneste gang det lille sekundet det tar for drakten å registrere om noe har gått galt eller ei, så de gangene oddsene er på min side er det ufattelig tilfredsstillende. Ikke at det er krise hver gang en kortslutning skjer heller siden noen av konsekvensene muligens ikke påvirker din spillestil. Du kan også reparere feilene ved å fullføre spesifikke utfordringer for hver feil. Det kan være å drepe et bestemt antall fiender, lage noe med en såkalt "Fabricator", åpne en kiste og lignende småtteri. Man kan også bruke en sjelden ressurs til å rense gjenstanden, men denne kan også brukes for å få noen av de beste tingene i spillet, så atter en gang blir det snakk om å sette godene opp mot ulempene. På denne måten blir det alltid en underholdende vurdering om den potensielle goden er verdt risikoen.

Denne "belønning vs. risiko"-filososfien gjelder også såkalte parasitter. Disse er enkelt sagt "Artifacts", bare at de også gjør noe negativt. Selv om det frister med høyere maksgrense for helsen din er det kanskje ikke verdt det om den også vil skade deg hver gang du plukker opp noe. Antall ulike kombinasjoner av fordeler og ulemper er veldig stort, så hver runde vil kreve at du tar vanskelige valg siden parasitter kun kan fjernes på sjeldne områder eller med sjeldne ressurser. Da er det et alternativ å bruke spillets valuta til å kjøpe noe på et lite utvalg steder i hvert område. Også her må det uansett gjøres vanskelige valg siden du aldri har råd til alt som tilbys. Systemet er vanligvis godt balansert uansett, så vurderingene gjør bare hver runde ekstra spennende. Vanligvis er dog nøkkelordet her.

Dette siden ikke alle deler av Returnal er like finpusset eller interessante. Selv om de aller fleste av våpnene og modifikasjonene er fascinerende og artige å bruke finnes det noen unntak. Å ha et våpen som må lades om mellom hvert skudd og en granatkaster med tidsinnstilte granater i et spill hvor man stadig må være i bevegelse og kjempe mot mange fiender samtidig er bare rart. Begge disse blir litt bedre etter hvert som de får flere funksjoner, men undertegnende er virkelig ikke en tilhenger av "det blir bra etter ti timer"-argumentet.

Deretter har vi omgivelsene og loot-systemet. Selv om begge deler er fortreffelig mesteparten av tiden fører det datakontrollerte designet noen ganger til at jeg blir sittende og banne for meg selv når jeg kun finner våpen som ikke passer meg, dårlige ressurser eller områder jeg ikke kan komme meg til før jeg får en ny draktdel senere i spillet (sistnevnte er i hovedsak bare et problem de første timene).

Til slutt har vi selvsagt det punktet som alltid vil splitte folk i såkalte rogue-liter og rogue-liker: vanskelighetsgraden. Returnal er uten tvil ikke et barneskirenn (er den referansen fortsatt relevant?), og det å miste nesten all fremgangen man har gjort (kun den sjeldneste ressursen, utstyr som legges til i loot-utvalget og historieinformasjon består) vil fortsatt få mange til å fly i flint. Denne kristiansunderen har dog vært glad i slike spill i lang tid, og mener at Returnal er langt mer tilgivende med både opplæringsdeler i menyene, goder og ekstremt korte lastetider. Derfor gjelder dette punktet i grunn kun om du er av typen som liker å tro at den stakkars kontrolleren har skylden og må lide om ting ikke går som du vil.

Derfor bør det ikke overraske deg når jeg nå gjentar at Returnal er årets beste spill så langt for min del. Historien er fengende og byr på mye rom for egentolkning, mens presentasjonen viser hvorfor dette kun finnes på PlayStation 5 med nydelig grafikk, fremragende lyddesign og enestående bruk av DualSense-kontrolleren. Alt dette pakket rundt en nær perfekt gameplaysyklus som byr på både intense kamper og artig utforskning som har fått meg til å si "bare en runde til" i flere timer på rad mange ganger de siste dagene. Det har et par små skavanker, men ingen av dem er store nok til at dette ikke bør være et åpenbart kjøp for enhver som er nysgjerrig, har lyst til å se hva PS5 kan gjøre og/eller liker Hades og andre utfordrende spill. Returnal er nemlig spillet som vil gjøre Housemarque til et navn Ola og Kari Nordmann vil huske i lang tid om det finnes noe rettferd i verden.