Returnal er helvestes svar på Groundhog Day i trailer

Det er ingen hemmelighet at jeg gleder meg veldig til Returnal, så med bare fem uker til lanseringen har jeg ventet på kveldens gladnyhet. Nå kan finnene i Housemarque...

Finnene i Housemarque er ikke akkurat kjente for å lage spill med fantastiske historier, men de er derimot noen av de beste hva gameplay angår. Derfor har det vært...

Returnal raskt oppsummert i gameplaytrailer

den 26 februar 2021 klokken 02:18 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Man skulle tro at Housemarque sitt PlayStation 5-eksklusive Returnal ikke ville være en del av kveldens State of Play-sending med tanke på at vi fikk en ny trailer på...