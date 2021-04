Du ser på Annonser

Du har sikkert fått med deg nå at ray tracing er en lekker effekt, men også en virkelig belastning for GPUen, hvilket vanligvis betyr at du må senke oppløsningen eller bildeoppdateringen for å kunne legge til funksjonen. Men det er noen spill som ikke tvinger deg til å velge.

Finske Housemarque leverer et eksempel på dette med sitt kommende Returnal. Via PlayStation Portugals MODO PlayStaton-show, notert av Heisenreborn på Twitter (innlegget er nå fjernet), har det blitt avslørt at Returnal kjører i dynamisk 4K og 60 bilder i sekundet med ray tracing. Dermed kan vi altså vente oss et meget pent spill når Returnal lanseres eksklusivt på PlayStation 5 den 30. april.