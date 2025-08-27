Reuters- og AP-journalister som døde i sykehusangrepet i Gaza, var ikke et bevisst mål

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Et israelsk angrep på et sykehus i Gaza mandag kostet flere journalister og sivile livet. Nå insisterer militæret på at journalistene ikke var de tiltenkte målene.

"Vi kan bekrefte at Reuters- og AP-journalistene ikke var et mål for angrepet," sa militærets talsperson, oberstløytnant Nadav Shoshani, til Reuters tirsdag. Tre andre journalister ble også drept i angrepet.

Operasjonen var rettet mot det tjenestemenn beskrev som et Hamas-observasjonskamera, selv om beslutningsprosessen og godkjenningsprosessene nå er under ytterligere granskning. Det internasjonale ramaskriket har vokst i takt med protester i Israel og Gaza, med krav om umiddelbar våpenhvile.

Angrepet understreker risikoen journalister som dekker konflikten utsettes for, og de økende humanitære tapene i tett befolkede områder. Myndighetene fortsetter å forberede seg på utvidede militære operasjoner, samtidig som kravene om åpenhet og ansvar intensiveres over hele verden.