Verdensnyheter

Reuters- og AP-journalister som døde i sykehusangrepet i Gaza, var ikke et bevisst mål

Ifølge talsmann for det israelske militæret.

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina. Et israelsk angrep på et sykehus i Gaza mandag kostet flere journalister og sivile livet. Nå insisterer militæret på at journalistene ikke var de tiltenkte målene.

"Vi kan bekrefte at Reuters- og AP-journalistene ikke var et mål for angrepet," sa militærets talsperson, oberstløytnant Nadav Shoshani, til Reuters tirsdag. Tre andre journalister ble også drept i angrepet.

Operasjonen var rettet mot det tjenestemenn beskrev som et Hamas-observasjonskamera, selv om beslutningsprosessen og godkjenningsprosessene nå er under ytterligere granskning. Det internasjonale ramaskriket har vokst i takt med protester i Israel og Gaza, med krav om umiddelbar våpenhvile.

Angrepet understreker risikoen journalister som dekker konflikten utsettes for, og de økende humanitære tapene i tett befolkede områder. Myndighetene fortsetter å forberede seg på utvidede militære operasjoner, samtidig som kravene om åpenhet og ansvar intensiveres over hele verden.

Pårørende og journalister tar farvel med journalisten Hassan Aslih, som ble drept i et israelsk luftangrep, på Nasser-sykehuset i Khan Yunis, sør på Gazastripen, 13. mai 2025. // Shutterstock

