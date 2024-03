Skrekksjangeren er en vanskelig sjanger å sette fingeren på. Den er fylt med noen virkelig bemerkelsesverdige forsøk fra AAA- og indiescenen, men det finnes også et stort utvalg av absolutte katastrofer. Det kan være vanskelig å avgjøre hvilken side av spekteret en ny IP og et prosjekt fra en mindre etablert utvikler vil befinne seg på, men for Pixelsplit og deres nye satsing Reveil har dette ikke vært noen utfordring.

For alle som liker å bli skremt fra vettet og kjenne hårene reise seg på kroppen vil forelske seg i dette spillet. Det er oppslukende, foruroligende, skummelt og godt gjennomført, og utviklingsteamet har skapt noe som er ganske underholdende med dette spillet.

Ideen med Reveil er at du spiller som en mann som prøver å nøste opp i fortiden sin. Hvorfor er livet hans tilsynelatende en katastrofe, hvorfor gjenopplever han viktige øyeblikk fra fortiden, hvorfor er alt så forskrudd og mørkt? Alt dette er spørsmål som du får svar på etter hvert som Reveil fortsetter å utvikle historien i de ulike kapitlene som utspiller seg i skumle miljøer og på skumle steder. Enten det er et sirkus, en hjemsøkt skog eller et tog i bevegelse, er det en rekke unike omgivelser du kan oppleve, og hver av dem byr også på sine egne redsler, vanligvis i form av monstrøse versjoner av personer fra hovedpersonen Walters liv.

ReveilHistorien blir stadig mørkere og mer skremmende etter hvert som du fortsetter gjennom fortellingen. Den begynner ganske mystisk og merkelig, og mot slutten er den direkte skremmende. Det er en spiral inn i galskap og fortvilelse, og måten scenene er lagt opp på og de ulike mekanikkene som introduseres etter hvert som spillet skrider frem, jobber hånd i hånd for å oppnå dette. Det som begynner som miljøpusselløsning, slik man ser det i spill som Maquette eller til og med Resident Evil 7: Biohazard og Village (disse to skiller seg ut siden Reveil også er en førstepersonstittel), der du må finne nøkler eller fullføre minispill for å få tak i en gjenstand som åpner veien til neste møte, utvikler seg raskt til en Slender Man - eller Outlast-aktig opplevelse der du hele tiden løper for livet eller gjemmer deg for skapninger som ikke vil noe annet enn å finne og drepe deg.

Faktisk gir de to første kapitlene inntrykk av at spillet forsøker å bruke omgivelsene og lyddesignet som de viktigste måtene å skremme deg på, men kort tid etter introduseres stalker-fiender og lommelyktsystemer der du egentlig bare kan se rett foran deg. Lyddesignet er virkelig briljant, og hvis du spiller dette spillet med hodetelefoner på, vil du sitte på kanten av setet og hele tiden være redd for at en eller annen skapning skal hoppe ut av skyggene og skremme deg. Pixelsplit har tydeligvis brukt mye tid på å bygge opp og finpusse stemningen i dette spillet, og det vises, for det er ærlig talt langt mer skremmende enn mange av skrekkspillene som feires i dag. Jeg synes riktignok at førstepersonsperspektivet gjør mye for å skape innlevelse og forsterke skrekkfaktoren, noe enkelte spill som de tidligere Resident Evils og The Evil Within etc. mister på grunn av sin tredjepersonsstil.

Men bare fordi Reveil er et skremmende spill, betyr ikke det at det er fantastisk over hele linja. Selv om selve fortellingen er mørk og urovekkende, klarer den ikke å fange spilleren og få ham eller henne til å ville vite mer. Dialogen og måten historien drives frem på føles mer som en ettertanke for å imøtekomme de skremmende spillelementene, på samme måte som Five Nights at Freddy's og Poppy Playtime, spill som har svært lite overbevisende historie, men som likevel gjør underverker når det gjelder å få deg til å hoppe ut av huden.

I tillegg er mange av gåtene i spillet utmerkede, men noen har en tendens til å være mer frustrerende enn engasjerende eller morsomme. Det hender at du blir sittende fast når du prøver å knekke en kode eller finne en manglende gjenstand, og siden spillets hint-system i beste fall er middelmådig, gjør Reveil ikke mye for å hjelpe deg på vei igjen. Samleobjektene og mulighetene til å utforske litt utenfor allfarvei føles også som et element som kanskje burde vært fjernet helt og holdent, ettersom det aldri føles overbevisende å jakte på disse ekstra gjenstandene, da de har svært liten verdi og nesten ikke tilfører noe til den generelle opplevelsen.

Men du kommer til Reveil for skrekkens skyld, ikke sant? Du kommer for å bli skremt og skrekkslagen, og dette spillet oppnår det med stor suksess. Visst, det er litt grovt i kantene noen steder, og litt ekstra finpussing kunne ha gjort underverker for å stramme opp opplevelsen og fokusere mer på det som betyr noe. Men stemningen, lyddesignen, scenografien, det meste av gameplayet - alt er perfekt og treffer virkelig beskrivelsen av hva du forventer av en skrekktittel. Pixelsplit har skapt et oppslukende, foruroligende og virkelig skummelt spill med Reveil, et spill som definitivt ikke er for sarte sjeler.