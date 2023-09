Reveil Inntrykk: En psykothriller med ekstra mye spenning

Mens 2023 har vært et stort år for skrekkspill, er det litt mer sparsomt med skrekkopplevelser i siste halvdel av året, til tross for at skrekksesongen nærmer seg med stormskritt. Selv om vi fortsatt venter på å høre nøyaktig når det faktisk vil debutere, er et skrekkspill som er planlagt en gang senere i år, Pixelsplits Reveil, en førstepersons psyko-thriller som ser ut til å utnytte noen virkelig skremmende estetikk. Hvordan vet jeg dette? Fordi jeg i løpet av min tid på Gamescom 2023 fikk ta en titt på Reveil for å se hvordan det utvikler seg.

Denne tittelen er litt av en kombinasjon av et puslespill og et skrekkspill. Miljøene, estetikken og den overordnede historien er designet for å være foruroligende og skumle, men selve spillingen handler ikke så mye om å flykte fra monstre og mordere, men mer om å pusle sammen et psykologisk mysterium. Du beveger deg rundt i et nivå og løser mindre gåter for å låse opp tilgang til nye områder og soner, samtidig som du må plukke opp narrative ledetråder og hint som kan forklare hva som skjer i historien.

Når det gjelder hvordan Pixelsplit ser ut til å gjøre dette, foregår Reveil i det som best kan beskrives som et drømmelandskap der det er svært utfordrende å avgjøre hva som er virkelig og ikke. I det ene øyeblikket vandrer du rundt på et barnerom, og i det neste er du på et sirkus, og selv om de to miljøene kan virke veldig forskjellige, henger de sammen og er relatert til fortellingen som inneholder noen svært mørke temaer. Den hemmelige presentasjonen ga bare et glimt av historien, ettersom utviklerne ikke ville røpe for mye, men den handler i hovedsak om en mann som våkner opp desorientert og sliter med å finne ut hva som skjedde med kona og datteren kvelden før.

Hvis du noen gang har følt deg ukomfortabel i selskap med klovner og på sirkus, kommer Reveil til å være skremmende for deg. Dette spillet har en veldig skummel natur, og du føler deg alltid utrygg og på vakt når du vandrer rundt, alt på grunn av tomheten, mangelen på liv og den forfallne nivådesignen. Selv de mest gjestfrie stedene, som huset hovedpersonen våkner opp i, har en aura av fortvilelse over seg, nesten på samme måte som spill som P.T. og Returnal klarer å oppnå når du går rundt på et tilsynelatende normalt sted som har en veldig iskald atmosfære.

Minispillene og gåtene ser derimot ut til å lette litt på uhyggen. Reveil er ikke et spill der du bare beveger deg jevnt og trutt gjennom stedene og blir hoppende redd og skremt underveis. Nei, du må løse små gåter for å åpne veien. Det kan for eksempel være å utforske et rom for å finne små interagerbare gjenstander som hver for seg er knyttet til en større ledetråd, eller til og med å fikle med et kretskort for å få strøm til et område slik at du kan leke med en arkademaskin for å få en mynt som er nødvendig for å passere gjennom en svingport. Oppgavene minner meg litt om The Room og escape room-utfordringene i den tittelen.

Pixelsplit fortalte meg at Reveil kommer til å inneholde fem kapitler, og for å øke fryktfaktoren er det ingen kamp i dette spillet. Du må rett og slett løpe fra farer når de dukker opp. Dette er ikke en Resident Evil eller en Dead Space i sin skrekkstil, det er mer beslektet med Outlast og The Medium, og ber deg om å flykte fra trusler i stedet for å kjempe mot dem som en actionhelt.

Selv om jeg ennå har til gode å prøve Reveil, gjorde det jeg så under Gamescom-messen meg spent på denne skrekktittelen. Forhåpentligvis er den klar til å debutere i tide til Halloween, for dette kan være en god kandidat til et spill du kan skremme deg selv med på årets mest skremmende kveld.