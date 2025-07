Reven lurer - det sjarmerende Yokai Tales: Fox tar opp kampen med Assassin's Creed og Mirror's Edge

Hvis du bare leser beskrivelsen av spillet på Steam og ser på noen få skjermbilder, fremstår Yokai Tales: Fox som en frekk rev som prøver å lure deg. Det som på stillbildene ser ut som en enkel The Legend of Zelda -klone, viser seg å være et hardcore parkour-spill som får Mirror's Edge og det originale Assassin's Creed til å se ut som stivbeinte pensjonister.

Det hele gir imidlertid mening når jeg møter Maximos Malevitis, spillets Creative Director. Med sitt lange hår satt opp i en knute og sitt livlige kroppsspråk ser han ikke ut som en typisk spillutvikler, og det er han heller ikke, til tross for at han har bakgrunn som systemingeniør. Han har drevet med parkour profesjonelt, og med Yokai Tales: Fox har han funnet en måte å kombinere yrke og hobby på.

"Jeg har alltid likt de gamle Assassin's Creed-spillene, men de holdt fortsatt spilleren for mye i hånden. Det var vanskelig å spille på sin egen måte. Etter å ha trent parkour i mange år, ville jeg skape noe nytt - det er ikke et plattformspill, men et spill der du kan interagere med stort sett hele verden."

Verdenen i Yokai Tales: Fox er ikke bare til pynt, selv om den er fantastisk vakker med sin Zelda-lignende stil. Malevitis forklarer at nesten alle objekter kan interageres med på en eller annen måte, i motsetning til i for eksempel Assassin's Creed, der du bare kan hoppe, skli og manøvrere langs nøye utvalgte objekter.

"Mange av manøvreringene våre involverer kanter, gjenstander, gjerder og figurene selv. Vi måtte bygge mye teknologi for å sikre at alt som beveger seg, kan brukes til å gripe tak i. Hver gang du gjør et parkour-triks, kan du også avslutte animasjonen på flere forskjellige måter - det kan være med et angrep, et høyere hopp, et lengre hopp eller en rotasjon."

Akkurat som i ekte parkour handler det om å se muligheter der andre ser hindringer. Men det tar nok litt tid å endre perspektivet, og ikke minst kroppen, slik at det lille gjerdet blir det første skrittet mot taket, og ikke veien til sykehuset. Dette lærer jeg på den harde måten - heldigvis uten å bli alvorlig skadet - i spillets treningsdel. Selv om jeg bare lærer de grunnleggende manøvrene her, må jeg lade om flere ganger, og jeg får ubehagelige flashbacks til tidligere tiders gymnastikktimer, der det virket helt umulig å gjøre en salto eller hoppe over en pommelhest. Til slutt klarer jeg likevel å kjempe meg gjennom treningsnivåene.

Yokai Tales: Fox er utvilsomt et spill du må lære deg å mestre. Men når du først gjør det, kan det se fantastisk ut. Malevitis illustrerer dette når han selv griper kontrolleren. Vår hovedperson Lionna ("name pending", tilføyer Malevitis) flyr nå gjennom det svevende og abstrakte nivået som en kombinasjon av Sonic the Hedgehog og en olympisk gymnast.

Etter å ha lært det grunnleggende, forlater vi endelig de mer abstrakte treningslandskapene og trer inn i spillets enorme, åpne verden. På overflaten ser det ut som et typisk fantasilandskap av den typen vi har sett utallige ganger siden Breath of the Wild ble utgitt i 2017. Men inspirasjonen til spillets verden kommer faktisk fra den virkelige verden, noe utviklerens navn - Silkroad Studios - også avslører.

"Verdenen er en fantasiversjon av Silkeveien. Faren min var forsker og studerte Silkeveien i mange år, så vi reiste mye. Spillet er en slags hyllest til stedene jeg vokste opp. Men morsomt nok kommer mange av våre ansatte også fra eller i nærheten av den historiske Silkeveien. En stor del av grafikken og verdenen vår kommer fra folk som har besøkt disse stedene. På denne måten gjenspeiler verdenen vår studioets filosofi, som er å bygge broer mellom ideer fra øst og vest."

De fantastiske miljøene trekker utvilsomt spillere til seg, men de representerer også en utfordring for Silkroad Studios. Malevitis forklarer at selv om deres primære målgruppe elsker den utfordrende parkouren, er det også mange som synes den er litt for vanskelig å lære seg. Basert på spilltester har utvikleren derfor beveget seg mot en Metroidvania-struktur, der du starter med de mest grunnleggende evnene, men deretter lærer deg flere og flere triks.

"Du vil lære deg flere evner etter hvert som tiden går. Du vil finne Yokai-mentorer og redde Yokai-babyer som vil lære deg nye triks. Vi har utviklet spillet i retning av en Metroidvania-stil, fordi det gir oss mulighet til å lære spillerne de ulike mekanikkene én om gangen. Vi gir dem tid til å lære hvordan de fungerer. Samtidig gjør det også arbeidet enklere for oss som utviklere når det gjelder å designe verdenen og kontrollere tempoet i spillet."

Silkroad Studios jobber for tiden med å sikre mer finansiering til det ambisiøse prosjektet, som allerede har fått støtte fra blant annet Danish Film Institute og Innovation Fund. Hvis finansieringen faller på plass, håper Malevitis å ha spillet klart til lansering i løpet av et år, selv om han understreker at dette ikke er noe han kan love. Men planene er klare. Når spillet lanseres, vil det inneholde en ca. 12 timer lang kampanje og en level editor som gjør det mulig for de mest hardbarkede spillerne å lage sine egne parkour-utfordringer. Vi både gruer og gleder oss til lanseringen.