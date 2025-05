HQ

Revenge of the Savage Planet er oppfølgeren til Journey to the Savage Planet fra 2020 og beskrives som en "gledelig, optimistisk sci-fi-satire med actioneventyr" - og det stemmer faktisk ganske godt. Dette spillet er like sprøtt og lekent som originalen var.

Det er alltid kjipt å få sparken. Enda kjipere er det når du, etter å ha falt i dyp kryosøvn på vei til en jobb på en fremmed planet, våkner opp og innser at du har fått sparken på veien dit - og blir overlatt til deg selv. Det er akkurat det som skjer med vår lille romfarer fra megaselskapet Alta Interglobal - og du kan ikke unngå å se dette plottet som en skjult referanse til hva som skjedde med utviklerne bak dette spillet da de gikk ned da Google droppet sin mislykkede Stadia -satsing etter å ha blitt kjøpt opp av teknologiselskapet i 2019.

Nå er de tilbake under sitt nye navn Raccoon Logic (tidligere Typhoon Studios), og som denne forlatte lille romfareren må du nå utforske den fremmede planeten du har landet på. Du må bruke skanneren din til å kartlegge planetens dyre- og planteliv, du må samle inn mange ulike typer ressurser, og heldigvis finner du raskt en forlatt romstasjon med en fungerende 3D-skriver. Denne blir raskt din beste venn, for den kan forvandle de mange ressursene du finner til nye dingser, nye våpen, oppgraderinger og mye mer.

I tillegg til din trofaste lille pistol, er noe av det første du får tak i en vannkanon og en slags glødende lasso. Disse to dingsene er et godt eksempel på hvordan gjenstandene du får tilgang til kan fungere som både dingser og våpen. Vannkanonen kan for eksempel brukes til å rengjøre en stor radar (på ekte PowerWash Simulator -vis) slik at den kan rengjøres og dermed skanne planeten for ressurser og andre verdifulle gjenstander, men vannkanonen kan også brukes til å sprøyte vann på for eksempel aggressive store blomster som blir så overfylt med vann at de eksploderer. Senere kan den oppgraderes til for eksempel å suge lava fra mystiske lavaplanter og sprøyte dem med lava.

På samme måte kan den glødende lassoen brukes som en slags pisk for å beseire fiender, men den kan også fjerne en merkelig blåaktig substans i omgivelsene som ofte skjuler nyttige gjenstander. Den kan imidlertid også brukes til å fange noen av planetens dyr, som du så kan sende tilbake til romstasjonen i dyreburet du har bygget på forhånd, slik at de kan drive med ubehagelig forskning, som i sin tur belønnes med nye dingser, nye klær til romfareren og andre ting.

Den glødende pisken kan også oppgraderes med en gripekrok slik at du nå kan svinge deg fra avsats til avsats, og slik er det med de fleste gjenstandene du får tilgang til, for de kan oppgraderes og forbedres fortløpende, slik at du får tilgang til nye funksjoner og evner, som igjen gir deg tilgang til nye områder på spillets fire planeter.

Revenge of the Savage Planet er et lekent spill der du, enten alene eller sammen med en venn i delt skjerm eller online, utforsker de ulike planetene. På mange måter minner Revenge of the Savage Planet om forgjengeren, bare med enda flere dingser, enda flere våpen og enda flere fiendetyper - og det er ikke noe galt med det.

Det er fortsatt et spill med god humor (det er aldri kjedelig å sparke co-op-vennen din utfor en klippe), og det er et "happy game" fordi det hele tiden belønner spilleren med utsikter til nye gadgets, nye evner og dermed nye områder å utforske. Du kan også bare løpe rundt og utforske omgivelsene på egen hånd eller sammen med en venn, og på den måten kommer du garantert til å oppdage nytt sideinnhold som du ellers ikke ville ha sett. Spillet er spekket med dingser, oppgraderinger og ting å gjøre i hver eneste krok, og det kan ta opptil 20 timer å fullføre det hvis du er typen som virkelig vil utforske alt.

Den største endringen fra originalen til denne oppfølgeren er at der det første spillet var i førsteperson, er det nye i tredjeperson, og det er faktisk et ganske vellykket trekk. Nå kan du se den sprø lille romfareren din, med sine sprø løp og hvordan han krabber rundt når han blir angrepet av både dyr og planter - og igjen hvordan han lander i svært smertefulle posisjoner når du for tiende gang blir losset utfor en klippe av din antatte venn.

Grafikken er ganske fin, og Raccoon Logic har bygget opp fire vakre planeter med miljøer som spenner fra tette og frodige skoger til giftige sumpområder og åpne og golde ørkener. Alle planetene er bebodd av alt fra søte og lodne pandaer med store øyne til sinte flygende insekter og gigantiske underjordiske ormer som spyr ild og skyter slimballer. Hvis du spiller alene, kan du støte på problemer fra tid til annen, for disse skapningene er ikke spesielt vennlige, men i co-op er du bedre rustet til å bekjempe dem.

Revenge of the Savage Planet fortsetter i samme spor som forgjengeren, og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det er lekent, det ser bra ut, det belønner spilleren hele tiden, og det blander mange ulike spillsjangre sammen. Det kan imidlertid bli litt ensformig i lengden, for selv om oppgraderingene og nye dingser gir nye opplevelser, er det mer eller mindre det samme du gjør hele veien; utforske verden, skanne omgivelsene, aktivere hurtigreisepunkter, beseire grupper av fiender, oppgradere utstyr, reise til nye områder, gjenta. Men på den annen side er det en tilfredsstillende loop fordi du som sagt hele tiden blir belønnet og får lyst til å fortsette.

Revenge of the Savage Planet er et virkelig herlig actioneventyr med mange skjulte opplevelser. Det er herlig kaotisk, spesielt side om side med en venn, men kan også nytes alene hvis du bare vil utforske de uutforskede planetene i ditt eget tempo. Det er et spill som får deg til å smile, for det er bare et lykkelig spill som ikke motarbeider spilleren du spiller sammen med. Så hvis du likte Journey to the Savage Planet, er dette en no-brainer - du vil ikke bli skuffet. Hvis du har Game Pass Ultimate, får du tilgang til spillet på utgivelsesdagen, 8. mai.