Revenge of the Savage Planet har allerede passert 1 million spillere

HQ

Hvis du var i tvil om at fansen liker og setter pris på Savage Planet -serien, vil den siste kunngjøringen fra utvikleren Raccoon Logic legge det til hvile. Som nevnt i et innlegg på sosiale medier, har det helt ferske Revenge of the Savage Planet nettopp knust og overvunnet et stort spillermilepælstall, ettersom spillet etter debuten på PC og konsoller 8. mai nå har blitt spilt av mer enn en million fans.

I en pressemelding får vi vite mer om dette: "Det er en million modige (eller vilt uforberedte) spillere som utforsker verdensrommet og potensielt kan bli pulverisert i vitenskapens og/eller bedriftens navn!"

Vi likte oss godt i Revenge of the Savage Planet, noe vår nylige anmeldelse vitner om, der vi skriver at det er "et virkelig herlig actioneventyr med mange skjulte opplevelser." Les hele anmeldelsen her.