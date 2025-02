Revenge of the Savage Planet lanseres for Game Pass på dag 1

HQ

Bak det fargerike eksteriøret til Journey to the Savage Planet er en ganske tragisk historie. Dette utenomjordiske og lekne plattformactionspillet lot oss utforske en enorm verden på en ukjent planet sammen med en venn. Men dessverre var det flere enn bare oss spillere som var nysgjerrige på det. Google la merke til spillet og kjøpte utvikleren Typhoon Studios for å få en oppdatert versjon som var tidseksklusiv for Stadia.

Kort tid etter innså Google at spillene sannsynligvis ikke var så morsomme uansett, og sa opp alle utviklerne sine, inkludert det nyinnkjøpte Typhoon Studios. Siden den gang har teamet grunnlagt Raccoon Logic og klart å få tilbake rettighetene til serien, og jobber med oppfølgeren Revenge of the Savage Planet, som kommer ut i mai.

Under ID@Xbox Showcase mandag kveld hadde Microsoft og Raccoon Logic to overraskelser på lager, og kunngjorde for det første at Revenge of the Savage Planet vil bli inkludert i Game Pass fra den aller første utgivelsesdagen, som for det andre tilsynelatende er 8. mai.

Vi har også en helt ny trailer som du kan glede deg over, som du finner nedenfor.