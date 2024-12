Revenge of the Savage Planet lanseres i mai

Journey to the Savage Planet var en ganske uheldig historie. Det var et ganske underholdende plattform-actionspill med en enorm verden å utforske på en ukjent planet. Men Google ble nysgjerrig på det og kjøpte opp utvikleren Typhoon Studios for å gi en oppdatert versjon av spillet eksklusivt til Stadia for en stund.

Kort tid etter innså Google at spill sannsynligvis ikke var så morsomme i forretningsøyemed likevel, og la ned alle sine utviklingsstudioer, inkludert Typhoon Studios. Siden den gang har teamet i stedet grunnlagt Raccoon Logic og fått tilbake rettighetene til serien, og de jobber nå med oppfølgeren Revenge of the Savage Planet.

I går fikk vi en titt på litt gameplay, inkludert kunngjøringen om at spillet vil bli utgitt i mai for PC, PlayStation 5, Xbox One og Xbox Series S/X. Ta en titt på denne svært fargerike videoen nedenfor.