Revenge of the Savage Planet Utviklere tar hevn mot Stadia-sjefen med GDC-plakat

Google Stadia-debaclet har i stor grad bleknet fra nyere minne, men det er fortsatt en av videospillverdenens største fiaskoer. Google brukte tonnevis av penger på å forplikte seg til fremtiden for strømmeteknologi, kjøpe opp IP og utviklere og tilsynelatende signere en massiv intensjonsavtale for å stemple navnet sitt på videospillverdenen. Det fungerte imidlertid ikke, og etter en dårlig lansering ble Stadia kort tid etter lagt ned, og de mange utviklerne og studioene ble lagt ned og permittert.

Et av disse studioene var Typhoon Studios, teamet som laget Journey to the Savage Planet, et tidligere Stadia-eksklusivt spill før det til slutt debuterte andre steder. Etter å ha blitt kjøpt opp av Google og fått ressurser til å lage en oppfølger til den tittelen, ble studioet lagt ned, og utviklerne delte seg og startet sitt eget selskap, Raccoon Logic, et team som klarte å kjøpe tilbake Savage Planet IP-en og begynne arbeidet med den kommende oppfølgeren, Revenge of the Savage Planet.

Hvorfor forteller vi deg dette? Fordi som en del av Game Developer Conference som skjer i San Francisco denne uken, har Raccoon Logic tilsynelatende tatt et sveip mot tidligere Stadia-sjef Phil Harrison, som en del av en ny reklametavle lagt merke til av VGC som gjør narr av karakteren Gunther Harrison, CEO of Alta Interglobal, og inneholder uttrykket :

"Har en Harrison gitt deg sparken i det siste? Du kan være berettiget til emosjonell støtte".

Revenge of the Savage Planet ser ut til å være et veldig bokstavelig navngitt prosjekt, ettersom spillets synopsis på toppen av denne reklametavlen i utgangspunktet gjør narr av Typhoon Studios 'fortid og skjebne og trengslene som Raccoon Logic møtte i det fortsatte arbeidet med sin egen serie. Synopsis legger til :

"I en fremtid som er slått av sin akse av bedriftens grådighet og dumhet, har du blitt overflødiggjort og forlatt på den ytterste kanten av rommet med lite utstyr og ingen sikkerhetsnett. Du må utforske alle kriker og kroker, samle dusinvis av oppgraderinger og snu hver eneste mystiske utenomjordiske stein hvis du vil hevne deg på din tidligere arbeidsgiver og vende tilbake til jorden."

Revenge of the Savage Planet kommer snart, med planlagt lansering på PC og konsoller 8. mai. Du kan se spillets siste trailer nedenfor.