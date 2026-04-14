Rever Games og Radical Theory avduker det nye action roguelite-spillet Clockfall

Utvikleren Rever Games og utgiveren Radical Theory har annonsert deres kommende nye action roguelite Clockfall. I den isometriske actionopplevelsen hakker du deg gjennom en brennende landsby, etter at hjemmet ditt har falt til Skjebnens horder. I ruinene ruver en mystisk klokke, som tvinger deg til å gjenoppleve dagen for angrepet om og om igjen. For å unnslippe må du forsvare hjemmet ditt, kjempe deg frem til spillets sjefer og beseire dem, og alt dette må du gjøre med god tidsstyring.

Clockfall kombinerer fangehullsvandring og baseforsvar. Du kjemper mot skjebnens tjenere, og gjør ikke bare karakteren din sterkere, men også hjemlandsbyen din mer forsvarbar. Tiden er imidlertid ikke på din side i Clockfall. Den er en dyrebar ressurs som må brukes sparsomt, og du blir ofte stilt overfor vanskelige valg om hva du vil bruke tiden din på.

Du kan investere ressurser for å oppgradere statistikken, kjøpe ekstra tid ved å ofre umiddelbar fremgang, og optimalisere hvert eneste trekk for å holde tiden i sjakk mens du utfører oppdraget ditt. Ta en titt på noen av de tidsbaserte spill- og forsvarsmekanikkene i traileren nedenfor.

Clockfall kommer til Xbox Series X/S, PS5 og PC. En Early Access-utgivelse er planlagt i år.