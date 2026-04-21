Rewilders: The Lost Spring har som mål å "levere samme type emosjonelle budskap" som Endling - Extinction is Forever

Det spanske teamet i Herobeat Studios har blitt ganske kjent for sin innsats for miljøforandringer og for å skape historier som utforsker menneskehetens innvirkning på dyrelivet og verden for øvrig. Vi så dette nylig med Endling - Extinction is Forever, og dette vil ikke endre seg i det hele tatt for sin neste ambisiøse innsats.

Dette spillet, kjent som Rewilders: The Lost Spring, handler om å bringe livet tilbake til en ufruktbar verden, og i motsetning til det mer eventyrlystne Endling, har dette spillet et mer actionorientert oppsett.

Når vi snakket om dette og hvorfor teamet gikk ned denne forskjellige spillstilen, snakket vi med Herobeats medstifter og administrerende direktør, Javier Ramello, som en del av London Games Fest's New Game Plus-arrangement, hvor han forklarte følgende.

"Vi ville at alle spillerne våre skulle få en annerledes opplevelse. Dette er en helt annen sjanger. Vi jobber her med et Metroidvania-spill med mye utforskning. Det er en åpen verden, det er ikke sideskrollende som Endling. Så ja, det har vært en utfordring å skape noe nytt, noe friskt, samtidig som vi har kunnet levere det samme emosjonelle budskapet og snakke om konsekvensene av temaet. Så ja, det har vært et stort eventyr så langt."

I forlengelsen av dette kom Ramello også inn på miljøbudskapet som er kjernen i Rewilders.

"I dette spillet gjenbygger du naturen. Du gjenoppretter ulike økosystemer. Du bringer tilbake det biologiske mangfoldet til en verden som har blitt ødelagt av menneskelig aktivitet, og samtidig bringer du livet tilbake til den. Du bringer tilbake små skapninger, dverger i denne verden, og de hjelper deg. De blir, la oss si, ditt utstyr, og med dem vil du være i stand til å beseire naturens fiender."

Rewilders: The Lost Spring er for tiden under utvikling og planlegger å lanseres på PC, men for de som håper å sjekke det ut i dag, er en spilltest for prosjektet for tiden i gang på Steam. Se hele intervjuet med Ramello nedenfor.