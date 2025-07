RGG Studio fortsetter sin ekspansjonsplan på Nintendo: Yakuza Kiwami 2 kommer til Switch 2, og Kiwami 1 får en oppgradert versjon

HQ

Da Ryu Ga Gotoku slapp Yakuza Kiwami på Nintendo Switch 1 i slutten av 2024, var det mange av oss som gledet oss veldig. I årevis hadde studioet selv snakket om at det ikke var et levedyktig alternativ å bringe volden og temaene i spillene deres til en "familie"-konsoll som de anså Switch som, men de bestemte seg for å prøve en enkel port av det originale Yakuza. Som vi alle vet , solgte det veldig bra, så godt at Yakuza 0: Director's Cut var en av lanseringstitlene for Nintendo Switch 2 og fortsatt er midlertidig eksklusivt for konsollen. Og det er mer Yakuza på vei.

Nærmere bestemt vil Yakuza Kiwami 2 bli den neste i Nintendo Switch 2-katalogen, som forteller historien om rivaliseringen mellom Kazuma Kiryu, dragen fra Dojima, og Ryiuji Goda, dragen fra Kansai. To legendariske yakuzaer på toppen av sin karriere kolliderer i et komplekst og dramatisk plot, krydret med de klassiske minispillene og den absurde humoren som serien også er kjent for.

I tillegg til den nye delen kommer det en oppdatering til Yakuza Kiwami for Nintendo Switch 2 med forbedret grafikk og nye språkpakker. Hvis du allerede eier Switch 1-versjonen, må du imidlertid betale litt ekstra for Switch 2-versjonen. Yakuza Kiwami og Yakuza Kiwami 2 kommer til Nintendo Switch 2 den 13. november, og du kan se den nye traileren nedenfor.