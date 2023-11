RGG Studio: "Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name tok oss seks måneder å lage"

HQ

Etter hvert som spillene vokser i størrelse og omfang, er det ikke uvanlig å høre at en AAA-tittel har vært under utvikling i fem år eller mer. Dette er tilsynelatende langt fra tilfelle med Ryu Ga Gotoku Studio sitt Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

I et intervju med Automaton avslørte RGG Studio-studiosjef Masayoshi Yokoyama hvor lenge spillet har vært under utvikling, og det er rett og slett overraskende kort tid.

Nærmere bestemt sier Yokoyama at "det tok oss omtrent et halvt år å lage det." Når det gjelder hvorfor tidslinjen var så kort, var spillet opprinnelig planlagt som en DLC til Like a Dragon 8, men teamet bestemte seg for å utvide det og fortelle det siste kapittelet i Kazuma Kiryus historie i en egen tittel i stedet.

"Vi kunne ha fortalt om Kiryus fortid i et tretti minutter langt mellomspill som en del av Like a Dragon 8, men vi bestemte oss for at det ville være mye mer interessant som et eget spill, og det var slik prosjektet ble til. Selv om dette innebar at vi måtte lage et helt ekstra spill, bruker det fortsatt den samme motoren, så vi tenkte at vi ikke trengte å lage det helt fra bunnen av.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name lanseres 8. november på PC og konsoller.