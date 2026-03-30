Rheinmetall-sjefen får motbør etter å ha sammenlignet ukrainske droneprodusenter med "husmødre"

Det har brutt ut bråk etter at Rheinmetall-sjef Armin Papperger avviste Ukrainas droneindustri og sammenlignet produsentene med "husmødre" som lager våpen på kjøkkenet sitt.

I et intervju nylig bagatelliserte Papperger ukrainsk droneinnovasjon og sammenlignet den med store forsvarsfirmaer som Lockheed Martin og General Dynamics. Uttalelsene hans utløste raskt motreaksjoner fra ukrainske myndigheter og på sosiale medier, der hashtaggen #MadeByHousewives fikk stor oppslutning.

Oleksandr Kamyshin, rådgiver for Volodymyr Zelenskij, forsvarte sektoren, fremhevet dens effektivitet mot russiske styrker og understreket både menns og kvinners rolle i produksjonen. Statsminister Yulia Svyrydenko la til at ukrainerne "fortjener å bli hørt - og lære av."

Rheinmetall forsøkte senere å avdramatisere situasjonen, og uttalte at de hadde "utmost respect" for Ukrainas innsats for å forsvare seg.