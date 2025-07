Rhys Darby om fremtiden til Our Flag Means Death: "Jeg er ganske sikker på at det skipet har seilt"

HQ

Da Taika Waititi var en av Hollywoods heteste handelsvarer, hadde filmskaperen fingrene i flere forskjellige kaker, det være seg Marvel Cinematic Universe epos, kritikerroste dramaer og til og med komedieserier. Et eksempel på sistnevnte var Our Flag Means Death, en serie som fulgte Waititi i rollen som Svartskjegg mens han utviklet et vennskap og forhold til gentlemannspiraten Stede Bonnet, spilt av Rhys Darby. Serien gjorde det bra nok til å få en andre sesong, men ble deretter lagt ned, slik at historien ble hengende i løse luften.

Men skal vi håpe på at Our Flag Means Death kommer tilbake? Det virker veldig usannsynlig, og til og med Darby ser ut til å være av den troen også. I en samtale med ScreenRant forklarte han at selv om han ville vært interessert i å komme tilbake som Stede, tror han slett ikke at det kommer til å skje.

"Å, selvfølgelig! Det er helt klart. Men jeg er ganske sikker på at det skipet har seilt. Vi har prøvd å heise flaggene på nytt en stund, og ja. Det er vel bare slik verden er akkurat nå. Det ser bare ikke ut til å skje. Men selvfølgelig! Jeg er alltid åpen. Det var en fantastisk rollefigur som jeg likte å spille. Så ja, jeg er alltid åpen for hva som helst."

Ville du vært interessert i å se mer Our Flag Means Death, eller er det best at serien ikke utforskes videre?