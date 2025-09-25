Rhythm Doctor forlater Early Access i desember, og kommer til Xbox

Det viser seg at det er like enkelt å være kirurg som å trykke på en knapp. I det minste er det tilfelle i Rhythm Doctor, et spill som forlater Early Access etter mer enn fire år senere i 2025.

Som Rhythm Doctor helbreder du pasientene dine ved å bruke en enkelt knapp for å matche rytmen som vises på skjermen. Rhythm Doctor lærer deg også musikkteori, rytmer og mer i gameplayet, i tillegg til å gi deg en dose morsom pikselgrafikk og en resept på rariteter.

Med en overordnet fortelling for én spiller, co-op-funksjonalitet, en nivåredigerer for å lage dine egne rytmer og mye mer, har Rhythm Doctor vokst mye siden lanseringen av Early Access. Hvis du vil ha en forsmak, kan du ta en titt på traileren nedenfor, og hold utkikk etter Rhythm Doctor den 6. desember når det lanseres i fullversjon.