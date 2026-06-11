Rhythm Heaven Groove Førstehåndsinntrykk: Latteren fikk meg til å miste takten

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Det femte Rhythm Heaven/Paradise/Tengoku-spillet, det fjerde hovedspillet hvis vi regner med 3DS-spillet Megamix, som tittelen tilsier, er rett rundt hjørnet. Og det kommer etter en endeløs pause på 10–15 år, da spillet gikk glipp av hele Nintendo Switch-generasjonen... inntil nå. Det nye spillet i den unike rytmeserien av kunstneren Tsunku og Nintendos Masami Yone er i ferd med å bli lansert på den originale Switch og vil selvfølgelig kunne spilles på Switch 2, og siden det fungerer som en slags brotittel, har vi prøvd det ut i omtrent en time på den nyere maskinvaren.

Hvis du ikke vet hva du kan forvente her, vil du kanskje bli overrasket og imponert av en av de beste formlene i spillverdenen for å håndtere, og til og med forklare, rytme for alle målgrupper på den mest morsomme og enkle måten. Og også av den tåpelige, morsomme humoren, begge egenskaper som ligner på de i WarioWare-serien.

Det kule her, og det viktigste jeg tar med meg fra min hands-on-tid, er at jeg hadde spilt tre av de fire tidligere titlene, og likevel hadde jeg en fantastisk tid, mest med å le og føle meg smart utfordret av de nye rytmespillene det inkluderer.

Brolly Good Show (til venstre) og Hop Stop N Roll (til høyre).

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Men hvordan, hvis mekanikken er stort sett den samme? Vel, ja, men de har kommet med nye scenarier, justert knappene litt, og bare satt et uunngåelig smil på ansiktet ditt uansett om du har spilt før, siden de nye sangene og ideene er så gode så langt. Forresten, noe interessant jeg la merke til i denne sammenhengen: de par J-Pop-sangene jeg spilte, beholdt de japanske vokalene. Tidligere spill hadde fantastiske tilpasninger til lokale språk, på godt og vondt, så vi får se hva som blir purist- vs. mainstream-tilnærmingen i det endelige spillet.

I henhold til tradisjonen er de vanlige rytmespillene for én spiller delt inn i kolonner, og jeg fikk lov til å spille den første hele kolonnen, inkludert fire spill/sanger og Remix 1, der du må veksle mellom alle de lærte mekanikkene i et avsluttende spor som vanligvis har høyere tempo og er fullt av overraskelser. Nemlig:



Hoop Trundling. I tråd med den samme tradisjonen er det aller første spillet du spiller nøye valgt for å være enkelt og karismatisk nok til å fungere både som spillets introduksjon og et utstillingsvindu å komme tilbake til. Disse dårlig tegnet, runde fyrene som hopper gjennom ringer er umiddelbart søte og morsomme, og det faktum at du er den siste i rekken på fem, samt perspektivtrikset, gjør det mye vanskeligere enn det ser ut – du kommer alltid til å trykke for tidlig! Når det er sagt, fikk jeg en «Superb»-medalje på mitt første forsøk.

Brolly Good Show. Ingen Rihanna-lisens her, men ting blir litt mer komplisert ettersom du både må følge lederen og kombinere A og ned på retningsknappene for å enten åpne eller lukke paraplyen din, ah, ah. Enda søtere, og enda morsommere når du bommer, enn det forrige spillet. Jeg fikk A+, ingen medalje her.

Disc Dog. Min favoritt for dagen. Hvordan kan man ikke like et spill med det navnet? Du er hunden som får kastet en frisbee på stranden (så passende for årstiden), og du må telle til syv i hodet i takt med rytmen og hoppe akkurat på den syvende takten, slik at hunden kan gripe disken på den åttende. Smart, friskt og selvfølgelig utfordrende når skjermen zoomer inn og du ikke ser hunden, eller når du får kastet flere på rad. Så jeg hoppet på knærne for å holde takten, og min diskhund klarte å samle inn hver eneste rosa disk. Den medfølgende valpen var imponert, jeg fikk en «Superb»-medalje, og det ville vært en «Perfect» hvis jeg hadde blitt utfordret. Forresten, en fantastisk trening for DJ-er.

Feeding the Beast. Den siste sangspillet er mer standard, men også vanskeligere, siden dragen min måtte spise alle blomsterknoppene som ble kastet mot den. Mye synkope her og forvirrende visuelle ledetråder førte meg til mitt dårligste resultat, men den japanske dansemelodien er sååå bra!



Vi fikk ikke prøvd flerspillermodusen...

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Hop Stop N Roll. Dessuten fikk jeg tilbud om å velge ett av to spill fra den tredje kolonnen, det nå velkjente Slice N Dice Kitchen fra tidligere trailere, og dette valgte jeg fordi det handler om kattunger. Igjen en formel vi har sett i tidligere utgivelser: du er den tredje av fire japanske roly-poly-dukker, og du må hoppe i takt (A), rulle når du får signal (rett på retningsknappen) eller stoppe når du blir bedt om det. Det er mer komplisert når det gjelder knappene, siden du holder rytmen nesten hele tiden med A, noe som viser hvordan spillingen vil utvikle seg. Og den andre J-pop-sangen ga det en episk anime-følelse. Jeg fikk medalje i det også :3.



De største utfordringene med Rhythm Paradise kommer alltid fra å mestre sangene for å få høye poengsummer. Og jeg mener virkelig å mestre dem, siden du først jakter på medaljer og deretter, hvis du er gal nok, prøver å få «Perfect» på hver sang når du først har utfordret deg selv. Så innser du hvor langt noe så enkelt kan gå, selv om det bare handler om å trykke på knapper i takt, eller til bakbeaten, eller på en merkelig synkopert måte, eller å trykke 2–3 ganger mellom taktslagene, mens musikk og visuelle ledetråder er der for både å hjelpe og forvirre deg – tro meg.

Til slutt hadde jeg ikke tid til å prøve flerspillermodusen, og den gjorde meg virkelig nysgjerrig etter Nintendo Direct, men jeg prøvde den innovative rytme-RPG-modusen kalt Beatspell, som ble avduket på akkurat den presentasjonen.

Jeg kom ikke så langt, og jeg tror nøkkelen til utfordringen og dybden vil være å se hvor mye du kan kombinere de forskjellige angreps- og forsvarsformlene mot monstrene, men jeg syntes det var, igjen, unikt og noe nytt i en kul setting. Her er knappekombinasjonene vanskeligere, den «turbaserte» kampen avhenger av din smidighet og tempo i forhold til metronomen, og det gir rom for litt kreativitet samtidig som det belønner perfekte treff med kritisk skade. Vi får se, men det så veldig kult ut.

Hvis du ikke har prøvd noen Rhythm Heaven-spill før, vil jeg oppfordre deg til enten å kjøpe Megamix til 3DS hvis du fortsatt eier konsollen, da det virkelig er en av de aller beste titlene i hele katalogen... eller å vente på vår endelige dom over Groove om noen dager før det slippes på Switch-systemene 2. juli. Men dette ser og høres fantastisk ut, designet er noe helt spesielt, og de gjør det større, pluss at det har det pedagogiske preget som bare trener rytmesansen din naturlig.