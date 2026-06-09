Rhythm Heaven Groove introduserer en helt ny rytmisk RPG-modus på Nintendo Switch 2

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Likte du hvordan Ring Fit Adventure forvandlet pilates- og innendørstreningen din under pandemien til et tempo-basert RPG med monstre, magi, skattekister og nivåoppgang? Og kjenner du til Crypt of the NecroDancer-spillene, spesielt Zeldas Cadence of Hyrule? Vel, hvis du kombinerer de to, får du noe som ligner på det Nintendo nettopp avslørte under sin Direct-presentasjon for « Rhythm Heaven Groove », musikkspillet som er rett rundt hjørnet (2. juli) for Switch 2.

I dag avslørte Nintendo en turbasert rytmisk RPG-modus der du og helten din kjemper dere gjennom monstre (og bosser?) ved å bruke rytmiske knappekombinasjoner, enten det er for angrep eller forsvar. Modusen var skjult inntil nå, da alt vi hadde sett fra spillet minnet oss om de fire tidligere versjonene, men dette vil helt sikkert tilføre litt ny rollespill-smak til de tradisjonelle sangene/minispillene.

Forventet du denne overraskende utgivelsen for « Rhythm Heaven Groove »?