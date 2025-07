Rian Johnson avslører detaljer om sin forlatte Star Wars-trilogi

Etter The Last Jedi fra 2017 ville de fleste Star Wars-fans vært glade for å aldri se Rian Johnsons navn ved siden av et Star Wars-prosjekt igjen. De jublet derfor da regissørens foreslåtte Star Wars-trilogi ble skrotet.

Filmene kom aldri skikkelig i gang, ifølge Johnson, som i et intervju med Rolling Stone sa at et annet prosjekt rett og slett tok oppmerksomheten hans langt, langt vekk fra Star Wars.

"Det skjedde egentlig ingenting med det. Vi hadde det kjempegøy å jobbe sammen, og de sa: 'La oss fortsette å gjøre det'. Jeg sa: "Flott! Jeg diskuterte ideer med Kathy. Kortversjonen er at Knives Out ble noe av," forklarer Johnson.

"Jeg dro av gårde og laget Knives Out, og så var jeg i gang med å lage mordmysterier. Det er en slik ting, og hvis det senere skulle dukke opp en mulighet til å gjøre det, eller gjøre noe annet i Star Wars, ville jeg bli henrykt. Men akkurat nå gjør jeg bare mine egne ting, og jeg er ganske fornøyd."

Johnson fortsatte med å si at trilogien hans aldri hadde en skisse eller et treatment. Det virker som om det aldri var mer enn noen få konsepter som ble sparket rundt. Ryktene pekte i retning av at den skulle legge jediene og sithene bak seg, noe som, etter Andors suksess, kanskje ikke var den verste ideen.