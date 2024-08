Rian Johnson bekrefter at innspillingen av den tredje Knives Out-filmen er ferdig

Rian Johnson Rian Johnson har bekreftet via sin profil på X at innspillingen av den siste delen av den populære filmserien Knives Out er avsluttet.

På den sosiale medieplattformen Johnson roste han skuespillerne og mannskapet og kalte det en "virkelig spesiell innspilling", så det ser ut til at fans av Knives Out filmene kan se frem til nok en storartet mysteriefilm fra regissøren.

Wake Up Dead Man, a Knives Out Mysteryer den tredje delen i Johnsons filmserie om mordmysterier, produsert sammen med Netflix, som har Daniel Craig i hovedrollen som detektiven Benoit Blanc. Han er imidlertid ikke det eneste store navnet i denne rollebesetningen, med Cailee Spaeny, Josh Brolin, Andrew Scott, og den stigende stjernen Josh O'Connor fra Challengers berømmelse.

Ingen offisiell lanseringsdato for filmen er kunngjort ennå, men den er for øyeblikket planlagt til 2025.