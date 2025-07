Rian Johnson innrømmer at han pleide å hate Star Wars-prequels

Rian Johnson - regissøren bak The Last Jedi - innrømmer nå åpent at han pleide å være noe av en prequel-hater. Han husker at han så den nye Star Wars-trilogien i løpet av universitetsårene, og beskriver hvordan han og vennene hans var nådeløse i sin forakt for filmene. I et intervju sa Rian :

"Jeg gikk på college da prequels kom ut. Vennene mine og jeg var Prequel Hate Central. Alle var hensynsløse på den tiden."

Den kritiske holdningen endret seg imidlertid over tid. Etter å ha gått gjennom virvelvinden av motreaksjoner fra fansen selv, sier Johnson at han til slutt fikk perspektiv.

"Nå omfavnes prequels. Jeg sier ikke det som et lettvint "Å, ting vil snu om 20 år, du skal få se!". Det er mer det at dette presset og draget, og dette hatet mot ting som virker nye - alt dette er en del av det å være Star Wars-fan. Bortsett fra kulturkrigs-søppel, tror jeg den essensielle delen av det er en sunn del av det."

Han trekker paralleller mellom hvordan prequels ble mottatt og den splittende reaksjonen på The Last Jedi, og erkjenner at fankulturen er dypt kompleks. Ifølge ham er den refleksive fiendtligheten mot alt som er ukjent, ironisk nok et sentralt trekk ved Star Wars-fandom. Og selv om han avviser mye av giftigheten på nettet som "kulturkrigs-søppel", mener han likevel at den lidenskapelige diskursen på sett og vis er sunn.

"Det føles aldri bra når noen er ute etter deg på internett, og spesielt ikke når noen er ute etter deg og sier ting som jeg ikke er enig i, om noe jeg har laget og lagt mye hjerte og sjel i."

Så fra å ha vært blant de mest høylytte kritikerne av prequels, har Johnson utviklet seg til å bli en som ser dem som forståelige bidrag til sagaen - både narrativt og kulturelt. Han innrømmer åpent sin tidligere bitterhet, samtidig som han setter pris på hvordan tiden har endret hvordan fansen ser på de en gang så utskjelte filmene.