Rian Johnson: "Jeg vil gjerne lage Knives Out-filmer resten av livet"

Selv om Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ikke er et endelig punktum for whodunnit-filmserien, blir den behandlet som litt av en avslutning av den enkle grunn at det er den siste filmen som kommer fra avtalen som er inngått mellom regissør Rian Johnson og Netflix. I skrivende stund er det ingen forlengelse av denne avtalen, noe som betyr at med mindre noe endrer seg, kan serien enten avsluttes eller fortsette et annet sted.

Og det er svært sannsynlig at den fortsetter, for i et intervju på BFI Film Festival nylig avslørte Johnson (takk, Variety) at han kunne tenke seg å fortsette å lage Knives Out -filmer resten av livet.

"Jeg føler meg ikke utbrent av å gjøre disse i det hele tatt. Jeg føler meg snarere full av energi etter å ha gjort denne. Så så lenge publikum vil fortsette å se den, og Daniel og jeg fortsatt har det gøy med å lage dem og fortsatt føler at vi kan komme opp med ting som ikke bare føles nye, men som også er en ny utfordring for oss, tror jeg det vil føre til en ny opplevelse for publikum. Foreløpig vil jeg gjerne fortsette å lage disse resten av livet."

Så forutsatt at et produksjonsselskap ønsker å fortsette å finansiere disse filmene, og forutsatt at Daniel Craig er interessert i å fortsette å gjenta sin rolle som Benoit Blanc, ser det ikke ut til at vi skal forvente at Knives Out avsluttes med det første.

Gå ikke glipp av Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery når den har premiere på kino 26. november og på Netflix 12. desember.