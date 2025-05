Rian Johnson ønsker fortsatt å lage sin Star Wars-trilogi

Rian Johnson og Star Wars er kanskje en kombinasjon som får alarmklokkene til å ringe hos fansen, men det ser ut til at regissøren gjerne vil jobbe med en galakse langt, langt borte en gang til.

I et intervju med The Independent ble Johnson spurt om han kunne tenke seg å lage en ny Star Wars-film. "Jeg har hatt den typen erfaring som du bare kan drømme om som filmskaper. Jeg var i tjueårene da prequels kom ut", sa han. "Du snakker om kriger mellom Star Wars-fans... Vi opplevde vår egen. Det [prequels] var første verdenskrig, og dette [The Last Jedi] var andre verdenskrig."

"Men jeg føler at jeg har hatt en så fantastisk, herlig og positiv opplevelse med fansen i løpet av prosessen. Det har gjort meg til en større Star Wars-fan enn jeg noen gang har vært, og det er virkelig noe, for jeg vokste opp med den som grunnfjellet i barndommen min", fortsatte han. På spørsmål om han ville komme tilbake for å lage sin egen trilogi - noe som ble annonsert uker før The Last Jedis lansering, men som siden er blitt droppet - sa Johnson "Jeg mener, jeg gikk på en måte ned i kaninhullet med mordmysterier - jeg er fokusert på å lage andre ting. Men det utelukker ikke at det kan skje senere. Hvis jeg kommer tilbake i Star Wars-universet en dag, ville jeg bli den lykkeligste personen."

Star Wars' åttende film ble godt mottatt av kritikerne, men den var litt av et vendepunkt for serien med tanke på hvor mye motreaksjoner den fikk blant fansen. Noen har siden mildnet synet på den, men den blir ofte sett på som krumtappen i oppfølgertrilogiens fiaskoer, og vi er ikke sikre på at Johnsons forhold til fansen noen gang vil kunne leges.