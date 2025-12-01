Rian Johnson vil gjerne jobbe med en viss tre ganger Oscar-vinner i en ny Knives Out

HQ

Knives Out filmene har vært velsignet med et kull av fantastiske skuespillere og store navn, med Daniel Craig i spissen som Benoit Blanc, men har gjennom årene fått støtte av Jamie Lee Curtis, Ana de Armas, Chris Evans, Edward Norton, Kate Hudson, Kathyrn Hahn, og snart Glenn Close, Josh Brolin, Jeremy Renner og flere i Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

Denne enorme listen av skuespillere får det til å virke som om regissør Rian Johnson kan ringe opp hvem han vil og sette dem i filmene, men dette er ikke tilfelle, som han forklarte til IndieWire.

Johnson bemerker at "det kan virke som om vi, sett utenfra, bare kan velge og vrake i disse filmene. Det er ikke tilfelle. Realiteten er at det er en castingprosess, og du går etter filmstjerner som har travle timeplaner, og du får et ja eller nei, men til syvende og sist lager du filmen, og du kan ikke forestille deg noen andre i rollen."

Men nettopp fordi dette er tilfelle, har han én skuespiller han gjerne vil jobbe med (hvis vi ser bort fra Edward Norton igjen, som han gjerne vil se tilbake med en "stor bart" eller lignende), da han uttrykker at hans "hvite hval" er ingen ringere enn den tredobbelte Oscar-vinneren Meryl Streep.

Mens hun for tiden er opptatt med innspillingen av The Devil Wears Prada 2, bemerker Johnson at "det er så mange flotte skuespillere jeg gjerne skulle ha jobbet med. Men, ja, hvis du leser dette, Meryl Streep, føler jeg at du ville passet veldig godt inn i et mordmysterium."

Streep i en Knives Out film virker som en strålende idé, så her håper vi det skjer. Ellers, for mer fra Knives Out, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery kommer på Netflix så snart som 12. desember.