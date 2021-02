Rian Johnsons Star Wars-trilogi er tilsynelatende fortsatt på vei

Du ser på Annonser

Rian Johnsons Star Wars: The Last Jedi forblir en av de mest kontroversielle storfilmene noensinne, men tilsynelatende har Disney vært så imponert over filmskaperens evner, at de ga ham ansvar for en ny trilogi. Denne skjebnen har dog vært ganske usikker, ettersom Disney i det hele tatt har gått i tenkeboksen i forhold til de fremtidige planene for et sammenhengende filmunivers.

Men alt det til tross, så ser det fortsatt ut til at Johnson jobber på sin helt egen trilogi. I et intervju med forfatter Sariah Wilson har han tilsynelatende bekreftet det, og det har hun etterfølgende slått fast via Twitter:

"I'm just going to post this now because I can see that I'm going to get a lot of requests - Yes, Rian's SW trilogy is still on. No dates or timelines because he has other projects going on, but it is happening. THAT IS ALL I KNOW ABOUT IT."

Men når? Det er vanskelig å si - faktisk er det vanskelig å si hvordan hele Star Wars-filmuniverset kommer til å se ut fremover.