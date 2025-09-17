Ricardo Cabrisas går bort 88 år gammel

HQ

Ricardo Cabrisas, Cubas visestatsminister og en av landets mest erfarne statsmenn, har gått bort i en alder av 88 år. Nyheten ble kunngjort av president Miguel Díaz-Canel, som beskrev ham som en dedikert revolusjonær skikkelse. I løpet av sin politiske karriere, som strekte seg over mer enn et halvt århundre, hadde Cabrisas flere høytstående stillinger, blant annet som leder for utenrikshandel, økonomi og planlegging, og som mangeårig forhandler av Cubas utenlandsgjeld. Han representerte også øya i utlandet, blant annet som ambassadør i Japan, og forble en innflytelsesrik person i regjeringen og kommunistpartiet helt til sine siste år.