Rich Keeble fra «Clair Obscur» og «Lego Batman» snakker om drømmeroller og ønsket om å spille flere skurker

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På Gamescom fikk vi en prat med skuespilleren og komikeren Rich Keeble. Keeble er mest kjent blant spillere for sine roller i Clair Obscur: Expedition 33 og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, og han har jobbet med spill i mange år, i tillegg til å ha medvirket i en rekke live-action-prosjekter, som for eksempel den aktuelle TV-suksessen Rivals. Selv med en så imponerende CV er Keeble på utkikk etter nye roller.

«Folk spør hele tiden hva drømmerollen din er,» sa Keeble, og påpekte at han allerede har fått noen utrolige roller i løpet av karrieren sin så langt. «Å spille en Batman-skurk. Det er fantastisk, vet du, å spille en rolle [som Two-Face] som har blitt spilt av Tommy Lee Jones, Aaron Eckhart og til og med William Shatner. Det er helt utrolig. Men å skape en karakter som ikke eksisterer ennå, er noe helt spesielt. Altså, du vet, jeg mener, for et par år siden ville jeg ikke ha visst noe om Monoco, og likevel er vi her.»

Gjennom intervjuet kunne vi ikke unngå å legge merke til Keebles Witcher-veske, som han hadde fått med seg fra et besøk på CD Projekt Red-standen. Det var ikke noe offisielt, men han nevnte at han gjerne ville spille en skurk i det universet hvis han fikk sjansen, og at han gjerne ville være en skurk oftere.

«Det hadde vært fint å ha en slags kul, jeg vet ikke, litt gretten eller ond karakter i The Witcher eller noe sånt. Jeg vet ikke, hva som helst. Jeg ville bare elsket å være med, tror jeg,» sa han.

Sjekk ut hele intervjuet vårt med Keeble fra Gamescom nedenfor: