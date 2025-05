Richard Gasquets emosjonelle hyllest da han trakk seg fra tennis på Roland Garros

HQ

2025-utgaven av Roland Garros startet med en følelsesladet hyllest til tennislegenden Rafa Nadal, som pensjonerte seg sent i fjor. Men utgaven vil også bli husket som Richard Gasquets siste konkurranse. Han er kanskje ikke like kjent som andre tennismestere i denne generasjonen, men Gasquet var utvilsomt en av de bedre franske spillerne de siste to tiårene, med en karrierebeste rangering som nummer 7 i verden i 2007 og 16 ATP-titler.

Han kom aldri lenger enn til kvartfinalen i Roland Garros, og i sin siste kamp vant han bare sju game mot den italienske mesteren Jannik Sinner: 6-3, 6-0, 6-4. Ingen forventet at Gasquet skulle vinne: Hans eneste seier over en verdensener var mot Roger Federer i 2005.

Til tross for alt var stemningen stor, og etter kampen mottok en smilende Gasquete en følelsesladet hyllest: "Vi har et godt forhold utenfor banen. Vi er forskjellige generasjoner, men det er ditt øyeblikk", sa Sinner.

Rafa Nadal hyllet også Gasquet og mintes tiden sammen, da begge begynte å spille som barn. På 18 kamper vant Gasquet aldri Nadal en gang. "<social>Gjennom hele din store karriere har talentet ditt blitt anerkjent over hele verden, og jeg er glad for at du i dag kunne ta farvel med tennis på et så spesielt sted som Roland Garros. Jeg ønsker deg alt godt i fremtiden!</social>"