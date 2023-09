Rick and Morty avslører nye stemmer i sesong 7-traileren

HQ

Det har gått en måned siden Adult Swim annonserte at sesong 7 av Rick and Morty starter 16. oktober her til lands, så teoriene om hvem som skal erstatte Justin Roiland i rollen som tittelfigurene har bare intensivert seg. Nå vet vi i hvert fall at soundaliken er veldig god.

Adult Swim har nemlig sluppet den første traileren for Rick and Mortys syvende sesong, og det må sies at denne mystiske skuespilleren gjør en fortreffelig jobb selv om Rick høres ørlite mindre rusten ut og Morty nærmest har kommet i puberteten. Derfor er det ganske interessant at vi fortsatt ikke får vite hvem denne personen er, da dette tilsynelatende bare vil bli avslørt i rulleteksten til første episode.

Hva synes du om de nye stemmene?