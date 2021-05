Rick and Morty får en spinoff-serie

Du ser på Annonser

Serien Rick and Morty har oppnådd fenomenal suksess, og det er ikke lenge til femte sesong kommer. Adult Swim har dog flere planer for serien, og har nå annonsert et spinoff-prosjekt.

The Hollywood Reporter forklarer at den nye spinoffen kommer til å hete The Vindicators og vil bestå av 8-10 episoder.

The Vindicators er en gruppe superhelter som bekjemper kriminalitet over hele galaksen. De dukket først opp i tredje sesong av Rick and Morty, men får altså nå deres helt egen serie.

"We are thrilled to work in the Rick and Morty universe again, and these shorts are an incredible opportunity to explore what happens in the aftermath of the Vindicators saving (or destroying) worlds," forteller seriens produsenter Erica Rosbe og Sarah Carbiener. "We're so excited to show how this team of superheroes is plenty dysfunctional whether Rick's around to have half of them murdered or not."

The Vindicators er en av fire spinoff-serier som Adult Swim vil produsere, og de skal alle komme enten senere i år eller neste år om alt går som planlagt.