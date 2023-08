HQ

Adult Swim har i dag bekreftet at Rick and Morty sesong 7 har premiere 15. oktober og vil bestå av 10 episoder.

Dette er gode nyheter for fansen, men elefanten i rommet er hvem som skal erstatte medskaperen Justin Roiland i rollen som Rick Sanchez og Morty Smith. Som du kanskje husker, forlot Roiland serien tidligere i år etter at det ble kjent at han ble siktet for vold i hjemmet. Men det er bare to måneder til serien skal sendes, så fansen trenger ikke å vente for lenge på å se hvem som tar på seg denne rollen.

Nedenfor kan du ta en titt på den nye sesongplakaten, som er en tydelig hyllest til actionfilmen Bad Boys fra 1995: