Rick Davies, Supertramps medgrunnlegger, går bort

"Goodbye Stranger" er kanskje tittelen på en av hans mest kjente sanger, men takket være musikken hans var Rick Davies aldri en fremmed for de som lyttet. Supertramp-grunnleggeren er død etter lang tids sykdom, bekreftet bandet mandag. Som vokalist, låtskriver og pianist bidro han til å forme gruppens særegne sound, fra sjelfulle ballader til hymner som definerte en æra. Han ble født i England og dannet Supertramp på begynnelsen av syttitallet, og skapte en blanding av rock og pop som ga gjenklang på tvers av generasjoner. Selv etter at hans mangeårige samarbeidspartner Roger Hodgson forlot bandet, holdt Davies bandet i live og befestet dets plass i musikkhistorien. Rest in peace, Rick Davies.