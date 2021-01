Rick Grimes-filmen kan få premiere i år

Du ser på Annonser

Teksten inneholder spoilere for de som enda ikke har sett sesong 9 av The Walking Dead.

De som fortsatt følger The Walking Dead-serien har nok ikke glemt den populære karakteren Rick Grimes, som ble bortført i et helikopter mot slutten av den niende sesongen, som siden har blitt bekreftet å vende tilbake i filmformat - vi har bare ikke visst når. Tidligere denne uken fikk vi dog nyheter om at Andrew Lincolns karakter trolig vender tilbake i år dersom pandemien tillater det.

Da serieregissøren Rosemary Rodriguez ble spurt om hva hun ser mest frem mot i 2021 ga hun et optimistisk svar på Twitter: Finding Rick Grimes on the big screen!

Dette er ikke helt en bekreftelse, men flere ting tyder på dette og vi kan alltids håpe på et gjensyn med Rick Grimes i år. Ser du frem til dette?

Takk, Geektyrant