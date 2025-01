Rick Riordan snakker om Percy Jackson and the Olympians sesong 2

HQ

Store ting er på vei til Halvblodsleiren. Under en Goodreads Q&A delte forfatteren sin begeistring etter å ha sett tidlige klipp av de to første episodene, og lovpriste den økte rollen til Clarisse LaRue, en nøkkelfigur i Monsterhavet, og hyllet Dior Goodjohns portrettering av karakteren. Her er hva forfatteren hadde å si: "Jeg gleder meg til alt som har med PJO sesong to å gjøre! Jeg har sett tidlige klipp av de to første episodene nå (uten noen postproduksjonseffekter ennå), og de er allerede fantastiske. En ting jeg virkelig setter pris på med sesong to, er at Clarisse LaRue blir en mer sentral karakter, akkurat som hun er i boken Sea of Monsters. Dior Goodjohn har definitivt tatt med seg sitt 'A game' til denne sesongen - jeg gleder meg til at seerne skal få se det utrolige arbeidet hennes!"

Likte du den første sesongen av Percy Jackson? Gleder du deg til den andre?