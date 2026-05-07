Ricky Gervais' animerte Netflix-serie, Alley Cats, har premiere i august

Hvis du liker alt som har med animasjon å gjøre, har du sannsynligvis Annecy Film Festival i kalenderen hver sommer. Med arrangementet som skjer i midten til slutten av juni i år, har Netflix bekreftet at det vil være til stede, og at det vil tilby massevis av spennende prosjekter og kunngjøringer som en del av sin tilstedeværelse.

Et av prosjektene som vil stå i fokus er Alley Cats, den kommende animerte komedieserien fra Ricky Gervais. Vi har tidligere blitt vist teaser-bilder og blitt fortalt om det sprø plottet, og Gervais har til og med bemerket at debuten nærmer seg ettersom den er i lokaliseringsfasen av produksjonen. Nå vet vi nøyaktig når Alley Cats vil debutere på Netflix.

Streamingtjenesten har bekreftet at Alley Cats vil ha premiere på Netflix 7. august. De som deltar på filmfestivalen i Annecy, vil også få se de to første episodene av serien i forkant, noe som betyr at du kan begynne å se noen inntrykk av hva den har i vente.

Utover dette, mens vi venter på en full trailer, har et nytt bilde av showet blitt delt, som du kan se nedenfor.