Ricky Gervais' neste stand-up-spesial på Netflix kommer i slutten av desember

Ricky Gervais er uten tvil den største komikeren i verden akkurat nå, ettersom han har blitt så populær at han ofte turnerer verden rundt og leverer standup-spesialshow som trekker millioner og atter millioner av seere på Netflix. Tidligere har dette inkludert Humanity, SuperNature, Armageddon, og nå i 2025 kan vi se frem til Mortality.

Som Netflix har bekreftet, vil Gervais være tilbake og levere et nytt stand-up-show 30. desember, som utvilsomt vil være stappfullt av dristige og grove vitser som tøyer grensene, men som samtidig er hysterisk morsomme.

Vi har ennå ikke noe annet å dele om hva denne serien vil by på, foruten bildet nedenfor levert av Netflix.