Ricky Gervais og Netflix går sammen om en animert komedieserie

Alle som følger Ricky Gervais på sosiale medier vil vite at han er en stor fan av katter, og legger ofte ut bilder av sine elskede kattevenner. I den nærmeste fremtiden vil Gervais bruke denne forkjærligheten for katter til å skape en ny serie for Netflix, en serie som vil utvide strømmetjenestens utvalg av animerte prosjekter ytterligere.

Etter den enorme suksessen til After Life, vil det neste showet som Gervais vil levere for Netflix hete Alley Cats. Vi har ikke mye informasjon om den ennå, men vi vet at det blir en animert komedieserie for voksne, og at den vil ha premiere en gang i 2026.

Tagglinjen for Alley Cats legger til: "Ni liv, null fucks."

Vi har også fått et første glimt av serien via et nytt bilde som har blitt delt, og som ser ut til å gi et innblikk i de viktigste kattekarakterene som kommer til å stå i sentrum når Alley Cats kommer neste år.