Du ser på Annonser

Når høstmørket setter inn passer det godt å ta den virtuelle motorsykkelen ut av garasjen. Milestone har tydeligvis skjønt dette ved å utgi Ride 4 på høsten. Akkurat som høstværet har mine opplevelser med dette spillet mildt sagt vært vekslende. Enkelte ganger kan jeg suse rundt med tonnevis av hestekrefter mellom bena på en solskinnsdag før jeg uten advarsel befinner meg i tordenvær.

Det har gått to år siden forrige utgivelse i Ride-serien - Ride 3, som var bra, men ikke best. Milestone har bestemt seg for å legge til noe nytt i et forsøk på å gjøre noe med dette, men dessverre lykkes de ikke. Værforholdene i spillet er et eksempel på dette ettersom dette tydeligvis har vært et fokuspunkt for utviklerne. Infoskjermen hvor nyhetene i spillet presenteres lyser opp med "tilfeldig tordenvær" og "de mest varierende vær- og lysforholdene". Problemet med dette er at det ikke er veldig imponerende, og spesielt grafisk sett ser det ikke bra ut. Det er egentlig hvordan jeg vil beskrive spillet i sin helhet. Det er ikke veldig imponerende, og ser ikke spesielt bra ut grafikkmessig. Dette er ekstremt synd ettersom Milestone på dette tidspunktet skulle lært seg hvordan de lager et nydelig motorsykkelspill.

For å si det mildt er Ride 4 ekstremt frustrerende, og det er flere grunner til dette. Den største feilen er at de datastyrte førerne er programmert til å oppføre seg som 12 år gamle villstyringer. Det virker som de synes det er langt morsommere å kjøre inn i deg enn å følge banen, og de vil kjøre rett inn i deg for å komme forbi fremfor å kjøre fornuftig. Til en viss grad kan jeg selvsagt skylde på mine dårlige valg i form av kjørelinjer og nedbremsing, men de gjør det samme mot hverandre også. Inntrykket jeg får er at de alle er låst inne til sin eksakte kjørelinje, og nekter å unnvike fra denne. Bremser du litt for tidlig kjører de rett inn i deg, og skulle du komme litt langt ut i en sving kan du banne på at de dytter deg enda lenger ut for å komme forbi. Dette gjør spillet nærmest uspillbart til tider, og jeg måtte gi opp å kjøre løp ettersom jeg ikke klarte å komme meg gjennom første sving uten å fly av motorsykkelen min.

Mitt andre punkt som trekker tilbake mye kan oppsummeres med to ord: "Test Failed". Karrieremodusen starter ved at jeg må ta oppnå en lokal kjørelisens for å kunne konkurrere mot andre. Dette gjøres ved å komme i mål innen en gitt rundetid, men ikke forvent at du skal klare denne tiden uten å kjøre helt perfekt. Kommer jeg en millimeter utenfor banen kommer den flotte skriften "Test Failed" opp på skjermen. Noen av testene er to minutter lange, og dette betyr at du kan kjøre i ett minutt og femtini sekunder før du må starte helt på nytt igjen bare fordi du er et hårstrå utenfor banen i siste sving. For å komme videre må du oppnå minimum bronsetid på alle seks prøvene, og dette tok meg altfor mange timer å fullføre. Det føltes som jeg måtte lære hver eneste sving på banen til den minste detalj for å i det hele tatt ha en mulighet til å klare tidene. Etter at jeg fullførte testene gikk veien videre til den lokale ligaen før, etter noen flere tester, ferden gikk via World League og til slutt til Final Leagues.

Karrieremodusen føles litt tynn og frustrerende, men om du bare er ute etter å kjøre motorsykkel i løp etter løp er den perfekt for deg ettersom det er akkurat det den består av. Her synes jeg Milestone kunne gjort langt mer ettersom Ride 4 ikke er bundet til lisenser som eksempelvis MotoGP eller Monster Energy Supercross-serien deres.

For de som er interesserte i motorsykler er det masse innhold i form av en mengde sykler og baner å kjøre på. Det er syv baner i Nord- og Sør Amerika, seksten i Europa og syv i Asia. Flere av disse har også forskjellige varianter som gjør at det totalt er cirka seksti totale banevarianter å velge blant. På motorsykkel-siden finnes alt fra Husqvarna til Yamaha til Harley Davidson. Dette er definitivt et av høydepunktene med spillet ettersom motorsyklene føles fantastiske. Å kunne ta en tur for å svi av litt gummi for å sette beste rundetider gir en aldeles strålende følelse.

Endurance mode (utholdenhetsmodus) er en ny modus hvor det ikke bare gjelder å kjøre fort, men hvor drivstoff-strategi og dekkslitasjestrategi også kommer inn i bildet. Løpene varer i alt fra tjue minutter til tjuefire timer for de skikkelig hardbarka førerne. Noe av det beste med modusen er at det finnes et valg om å ha en bokstavelig "running start" hvor alle må rett og slett løpe til motorsyklene før de setter i gang med løpet. Dessverre gjøres dette automatisk, og er ikke noe du kan gjøre manuelt. Generelt er det få overraskelsesfaktorer i spillmoduser, og i stor grad er det Time Trial og vanlige løp det går an å velge mellom, og dette gjelder også på spill over nettet med andre.

Ride 4 har vært et av de mest irriterende spillene jeg har spilt på lenge med tanke på de idiotiske datastyrte førerne, "Test failed" og manglende oppfinnsomhet sammenlignet med forgjengeren. Enkelt sagt; det er frustrerende. Samtidig gir et rikelig innhold meg troen på at noe kan være på gang, og motorsyklene føles helt fantastiske. Ride 4 gjør at jeg savner solskinnsdager hvor jeg kan kjøre på åpne veier, og motorveier uten å bekymre meg for AI-førere på selvmordstokt. Jeg kan i det minste eie en Harley Davidson uten å bli beskyldt for å være i midtlivskrise.