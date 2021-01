Ride 4 er nå tilgjengelig på PS5 og Xbox Series

Du ser på Annonser

Den italienske utvikleren Milestone sa allerede i fjor at de tidlig i 2021 skulle slippe sitt Ride 4 til PlayStation 5 og Xbox Series. Så... når nøyaktig er egentlig "tidlig" da? Svaret er: nå!

I et blogginnlegg på den offisielle hjemmesiden skriver de at "Ride 4 nå er tilgjengelig på next-gen-konsollene, med nye funksjoner og nye utfordringer!"

De beskriver hva som er nytt således:

"You will see the difference, with the dynamic resolution up to 4K and a smoother gameplay at 60FPS. You will face the difference, racing against 20 riders online and offline. And you will feel the difference, thanks to the power of the DualSense advanced haptic feedback for PS5. You've always wondered: 'What's NEXT?'. It's time to find the answer."

Om du har Ride 4 på PlayStation 4 kan du oppgradere til PlayStation 5 frem til 30. april. På Xbox støtter det Smart Delivery, så du kommer automatisk til å få den versjonen som er egnet best til den Xbox-konsollen du spiller på.