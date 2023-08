Sportsspill. Sjangeren der det er mulig å gi ut stort sett det samme spillet år etter år. Motorsykkelspill har ikke vært annerledes, og hvis du spør meg hva den store forskjellen er nå sammenlignet med for fem år siden, kan jeg ikke gi deg noe svar. Men med Ride 5 ser det endelig ut til at Milestone har gjort et forsøk på å gi ut noe nytt.

Som jeg nevnte i fjorårets anmeldelse, er noe av det beste med Ride -serien at de ikke er låst til spesifikke lisenser og ikke trenger å basere alt på et løp, en serie eller en produsent. Dette gjør at utviklerne kan ta seg større friheter med innholdet sammenlignet med andre serier, som MotoGP, der alt må passe perfekt med løpsprogrammet, teamene som konkurrerer og førerne selv. Derfor kan de benytte seg av muligheten til å ha 44 forskjellige baner, både ekte og spesialtilpassede. Og det er også mer enn 270 forskjellige motorsykler av ulike merker (20) og styrker.

Milestone Dette utnyttes til fulle i spillets viktigste modus, karrieremodus. Når det gjelder motorsportspill, handler det vanligvis om å starte fra bunnen og jobbe seg oppover. Vinn amatørløp, kvalifiser deg til å konkurrere mot de store, sterke førerne. Du skjønner hva jeg mener. I Ride 5 begynner vi selvsagt fortsatt fra bunnen. Vi er amatører som får kjøre på de svakeste syklene. Vi brøler av gårde i et 250cc-mesterskap med tre løp, men heldigvis kommer oppgraderingen rett etterpå. Neste kapittel er å hoppe opp til 600cc med et ikke-mesterskap med fire løp. Gjør du det bra nok, låses det neste opp. Denne gangen et løp mot en rival. Konkurrentområdet er noe de har fokusert på i år. Selv om det vanligvis bare er en annen farge på navnet deres under løpene, er det av og til sololøp mot disse figurene, noe som også gir dem en personlighet og bakgrunn. En av de første er Charles Nolan, som vi får vite kalles "Fast Charlie" og som dominerte på fire hjul. Nå gjør han et forsøk på to og utfordrer til et løp på Daytona. Hele karrieremodusen er veldig dyp og kan spilles lenge, spesielt med blandingen av forskjellige motorsykler, baner og motstandere. Den er delt inn i fire ulike akter, og etter hver akt kan du også spille valgfrie ekstraarrangementer knyttet til den aktuelle akten.

Heldigvis er det mindre risiko for å bli truffet av en motorsykkel hvis du er først.

Et annet fokus i år er dynamisk vær, noe det føles som om alle motorsportspill har nå. Det er akkurat det det høres ut som. I løpet av et løp kan været skifte fra sol til regn, overskyet til sol og andre blandinger. For å hjelpe til med dette har de gått over til et nytt system for himmel og skyer. Det er nå skyer i 3D, noe som ifølge utviklerne kan gjøre det mulig for spillerne å se skyene endre form og hvordan de samhandler med lyset, basert på tettheten. Og jada, når jeg sto stille med motorsykkelen i noen minutter og bare så på skyene, la jeg merke til det, men mens jeg kjører er det ikke noe jeg tenker på. Et godt tillegg, men ikke noe som virkelig skiller seg ut.

Karrieremodusen byr på mye innhold.

På den tekniske siden har de også gjort noen endringer og forbedringer i fysikken. De har overhalt fjæringssystemet for å gjenskape de interne komponentene, lagt til en ny simulert interaksjon mellom fører og sykkel, og det er nå ny fysisk og grafisk deformasjon av hjulene. I tillegg til flere andre ting. Noen ting er mer merkbare og andre mindre, men jeg vil ikke si at jeg føler en enorm forskjell i kjøreopplevelsen fra i fjor. Den er imidlertid bedre, og den er vanligvis en fryd å kjøre på banen. Jeg har imidlertid ikke våget meg ut på det 24-timers langdistanseløpet som nå er mulig. Heldigvis trenger vi ikke å gjøre alt på en gang, for det er mulig å lagre under løpet og fortsette senere. Dette løpet kan også spilles online med opptil 20 spillere.

Når det gjelder flerspillermodus, er delt skjerm endelig tilbake. Så nå kan du spille med en venn ved siden av deg i sofaen igjen. Det som dessverre fortsatt er der, er de datastyrte racerførerne som fortsatt er litt for uberegnelige. Det føles fortsatt som om de fullstendig ignorerer føreren min og kjører rett inn i rumpa mi på en rettstrekning eller prøver seg på en glidetakling fra siden i en sving.

Alt i alt er Ride 5 et skritt fremover for serien, og det er for øyeblikket det beste spillet i denne konsollgenerasjonen i undersjangeren motorsykkelracing. Forbedringene i presentasjonen og karrieremodus er enestående, og på banen føles syklene, fra en Suzuki fra 1981 til en splitter ny Honda, akkurat som de skal.