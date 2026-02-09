HQ

Jeg har alltid ment at sportsspill ikke trenger å bli utgitt hvert år. La det få et år til å puste ut med oppdateringer for overganger og lignende, og utvikle et mye bedre spill enn det som kom før. Motorsykkelserien Ride er et utmerket eksempel på dette. Jeg var ikke spesielt glad i Ride 4, som ble utgitt i 2020, og tre år senere kom Ride 5 ut, og jeg ga det en solid åtte av ti for å være et veldig morsomt og underholdende spill. Det ser ut til at Milestone jobber på treårsbasis for denne serien, ettersom vi nå nærmer oss 2026 og Ride 6. Av en eller annen grunn slipper de ikke spillene rundt samme dato hver gang; forrige gang var det august, gangen før det var det oktober, og nå er det februar. Men det er bare noe man må akseptere.

Vi rir!

Spørsmålet er da hvor revolusjonerende spillet har blitt på omtrent 2,5 år. Jeg synes ikke det har tatt et like stort steg fremover som mellom del fire og fem, men det har kommet til ting som definitivt gjør spillet til en bedre opplevelse. Det største tilskuddet er noe utviklerne har valgt å kalle Ride Fest, som er den nye versjonen av karrieremodus. Jeg syntes allerede at Ride 5 hadde mye innhold i karrieremodus, men i år har de valgt å øke antall alternativer. I stedet for å spille en ganske lineær opplevelse, kan du skreddersy reisen din ved å velge hvilke arrangementer du vil spille, og dette gjøres gjennom forskjellige segmenter dedikert til en bestemt motorsykkelkategori eller kjøreteknikk. Hvis du liker enduro, er det et segment bare for det, som ja, for første gang kan du kjøre utover asfalterte overflater. I denne delen får du først velge mellom tre forskjellige arrangementer (to løp og en duell), og når du har fullført målene i to av dem, låses det opp tre nye. Hvis du fullfører ett av disse, låser du opp en cup/mesterskap med noen løp og en poengtabell. Du får da en premie, som kan være en motorsykkel, utstyr eller noe annet, men det skal sies at du ikke bare kan kjøre enduro. Nye segmenter låses opp etter at du har tjent et visst antall stjerner, og du må også konkurrere andre steder for å låse opp nye ting.

Karrieremodus er nå delt inn i ulike segmenter som fokuserer på forskjellige ting.

Det finnes også "ti av de viktigste mesterskapene i historien" (som Milestone kaller dem) i Career. Dette er ekstra vanskelige utfordringer der kunnskapen din virkelig blir satt på prøve, der jeg for eksempel kjørte i et mesterskap mot Tyler O'Hara, som har hatt suksess på såkalte baggers. Jeg knuste konkurrentene og var tre sekunder foran nærmeste fører i mål, men jeg kom bare på andreplass fordi O'Hara var fem sekunder foran meg. Blant de andre er Casey Stoner, Guy Martin, Ian Hutchinson og Skyler Howes. Dette bringer meg til noe som både er det beste og det verste med Ride-serien: Siden serien ikke er låst via lisenser til et bestemt mesterskap eller motorsykkelmerke, er valgmulighetene svært mange, og Milestone vet det. Du kan kjøre en Honda eller Kawasaki fra 80-tallet, en Vyrus-986 M2 fra 2017, en Aprilia Tuareg 660 for enduro, en Italjet Dragster 300 som i utgangspunktet ser ut som en Vespa på anabole steroider, eller en splitter ny KTM 690 SMC R fra 2026. Det finnes over 280 forskjellige motorsykler ved lansering, som vil vokse til over 340 gjennom oppdateringer og nedlastbart innhold, og i tillegg kommer 39 forskjellige baner, fra Red Bull Ring og Daytona International Speedway til landeveier i Japans Gunma-region og den franske rivieraen.

Så det er flott, men baksiden av medaljen er at du ikke kan konkurrere i ekte mesterskap. Og som nevnt er det bare ti virkelige førere, mens resten er fiktive. Det betyr at hvis du er en innbitt fan av for eksempel MotoGP eller World Enduro Super Series, må du nøye deg med ting som Blue Wave Stadium Cup for enduro. Hvis du ikke har noe imot å kjøre i falske cuper, vil du sannsynligvis ikke bli skuffet.

Hvis du har lyst til å ta kjøreferdighetene dine et annet sted enn i den utmerkede karrieremodus, kan du opprette eller bli med i både åpne og private lobbyer med opptil tolv spillere, men det finnes ingen rangert onlinemodus. Frakoblet kan du kjøre individuelle løp eller tidskjøringer.

Dynamisk vær er her. Se solen dukke opp i regnet.

Hva annet er nytt? Dynamisk vær, noe som alle motorsportspill må ha nå for tiden. Det har en tendens til å være litt tilfeldig, med noen spill som bare slenger inn litt regn her og litt sol der, men jeg liker det jeg har opplevd av dette naturfenomenet i Ride 6. På noen deler av banen kan det være veldig mørkt med regn som øser ned, mens på andre deler begynner skyene å sprekke opp mer for hver runde til solen kommer frem. Ikke alle nye funksjoner trenger å være kjempesuksesser; det holder med små endringer som forbedrer opplevelsen, og dette gjør det også mulig å kjøre to ulike fysikksystemer. I stedet for å gå inn og fikle med alle menyene, kan du nå velge mellom "Arcade"-opplevelsen, der du ikke trenger å tenke så mye på alt det tekniske og bare kan sette deg ned og kjøre, og på samme måte, hvis du er ute etter ren simulering der det føles som om du kjører en motorsykkel i den virkelige verden, finnes det en "Pro"-modus. I tillegg til dette kan du fortsatt endre ulike parametere i innstillingene.

Det er nå også mulig å kjøre på andre underlag enn asfalt.

Alt dette bidrar også til det viktigste aspektet ved spillet, nemlig hvordan det føles å kjøre motorsykkel på både asfalt og grus. Med tanke på det brede spekteret av kjøremuligheter vil jeg nok rangere Ride 6 som et av de beste spillene i sjangeren. Milestone dominerer for tiden motorsykkelspill, ettersom de også har de offisielle spillene for MotoGP og Monster Energy Supercross. Begge disse seriene er gode, men Ride gjør det best. Kjørefølelsen er akkurat passe, uansett om du vil kjøre i en mer arkadelignende eller simuleringsaktig stil. De datastyrte førerne er heller ikke så kollisjonsglade som de kan være i andre spill, og jeg liker AI-en i dette spillet, der de ikke kjører perfekt hele tiden og kan gjøre feil og havne noen meter utenfor banen i en sving som er tatt for fort. Men det jeg ikke forstår, er logikken bak visse tidsstraffer... Jeg kan få noen tiendedeler av et sekund i straff for å havne utenfor banen og skrape i en vegg, noe som bremser meg ned, men når jeg ved et uhell tar en snarvei gjennom en annen sving, skjer det ingenting. Dessuten ser det ut til at vi ser gjennom fingrene med at jeg gjør en glidende takling som Roy Keane ville ha vært stolt av, og sender en rytter i lufta. Vi straffer ikke det, men skam deg hvis du skraper opp lakken på den fine sykkelen din...

I tillegg har jeg hatt noen mindre feil der det er lyder som ikke hører hjemme, for eksempel små smell eller skrapelyder, en kontroller som plutselig begynner å vibrere uavbrutt (noe den ikke gjør i andre spill), og teksturer som lastes inn veldig sakte (spesielt tekst på skilt).

Hvordan Vespa-førere føler seg i rushtrafikken.

Selv om Ride 6 ikke tar noen store skritt fremover sammenlignet med det vi så i den femte delen, er alle tilleggene på den positive siden. Karrieren har flere alternativer, du kan nå kjøre på grus, det er en mengde motorsykler og baner, og alt i alt er det en flott motorsykkelopplevelse. Er dette et spill som vil vare til rundt 2029? Siden utviklerne har lovet å holde spillet oppdatert med nytt innhold, tror jeg faktisk det. Igjen, sportsspill trenger ikke å bli utgitt hvert år.