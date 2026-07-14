Ride or Die: Sesong 1

Det er en viss formel som serier og filmer på Prime Video ofte følger, noe som gjør dem litt forglemmelige. Vanligvis snakker vi om action- og eventyrprosjekter der en elegant og smidig helt blir satt sammen med en mer klønete partner, før duoen sendes ut på en vidtrekkende og ofte globetrotteraktig reise der de overvinner alle odds og tar knekken på alle slags skurker underveis. Igjen snakker vi om en ganske atypisk formel i denne forstand, og det var med dette i tankene at mitt første inntrykk av «Ride or Die» gjennom traileren overbeviste meg ganske godt om at dette kom til å bli nok en action- og eventyrfortelling man trygt kunne hoppe over.

Det hjalp ikke at vi snakker om en action-eventyrfortelling med Hannah Waddingham og Octavia Spencer i hovedrollene, to skuespillerinner som ikke akkurat er kjent for sine actionferdigheter. Det virket som om dette var en katastrofe i ferd med å inntreffe, så du kan forestille deg min overraskelse etter å ha sett den første sesongen og oppdaget at «Ride or Die» er en ganske underholdende actionkomedie.

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Handlingen dreier seg i hovedsak om to bestevenner i middelalderen, hvis liv blir snudd på hodet når den ene oppdager at den andre faktisk er en internasjonal leiemorder – og har vært det hele tiden de har kjent hverandre. Situasjonen blir enda verre når de to snart blir viklet inn i en kompleks og full av overraskelser handling som involverer østeuropeiske gangstere, Interpol, tidligere leiemordere, hvitvaskere og britisk politikk. Ja, det er ganske mye som skjer her.

All ære til skaperen Tessa Coates, for handlingen er faktisk ganske sammenhengende og godt vevd sammen. Det føles ikke som om det er mye overflødig eller unødvendige tråder; det er bare karakterer som tilfører noe verdifullt til helheten, det er hyppige plot-twister og svik, og til syvende og sist er det som er skapt her et godt fundament å bygge et større «univers» på, om man vil. Riktignok snakker vi om et svært kjent univers, den typen spion- og actionverden som nesten føles som en forlengelse av Pierce Brosnan-æraen i James Bond, der etterretning, spionasje og leiemordere var mer flamboyante, eksentriske og karismatiske enn for eksempel Daniel Craig-æraen, som er mer rå og alvorlig. Det er kanskje for likt eksisterende ideer på enkelte punkter, men jeg vil ikke kritisere det faktum at det i bunn og grunn fungerer og bidrar til underholdende TV.

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Det eneste området jeg vil si at «Ride or Die» mangler mest på, er i actionscenene og kampsekvensene. Jeg er fremdeles ikke overbevist om verken Waddingham eller Spencer som actionheltinner; faktisk tror jeg ikke noen av dem er spesielt gode i denne underholdningssjangeren. Men når tempoet senkes og følelsene får lov til å koke, blomstrer de to og viser stor forståelse og kjemi, noe som skaper et ganske overbevisende vennskap. Det handler bare om hvorvidt du orker de litt stive kampscenene, stuntene og biljaktene i mellom.

Utover dette viser resten av birollene seg å være ganske effektive, med Ed Skrein som briljerer som en dum skurk, Bill Nighy som skiller seg ut som en kontrollerende etterretningssjef, og Sylvia Hoeks som gir sitt beste inntrykk av en karikert Bond-skurk. Særlig sistnevnte kan være litt pinlig og overdrevet her og der, men hun viser seg også å være en kompetent og passende skurk som du vil lære å hate, men samtidig ønske å vite mer om hennes virkelige motiv.

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Men alt i alt skiller «Ride or Die» seg ut som nok en Prime Video-actionserie der en god hovedrollebesetning og generelt anstendige prestasjoner kombineres med et stort budsjett for å skape underholdende TV. Den er litt forglemmelig og vil forsvinne inn i det enorme biblioteket av originalt innhold som Prime Video skaper, men den er underholdende nok til at de åtte episodene føles tilfredsstillende å se. Det er, enkelt sagt, en grei TV-serie.